ຢູເຄຣນ ຍິງໂດຣນຂອງຣັດເຊຍ 18 ລໍາ ຕົກ ແລະ ໂຈມຕີກຳປັ່ນຂອງຣັດເຊຍ

ກອງທັບຢູເຄຣນ ກ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດຂອງຕົນ ໄດ້ທຳລາຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼື ໂດຣນ 18 ລໍາ ທີ່ຣັດເຊຍໄດ້ສົ່ງຂຶ້ນໃນການໂຈມຕີຊ່ວງຂ້າມຄືນ, ໃນຂະນະດຽວກັນ ໂດຣນຂອງກອງທັບເຮືອຢູເຄຣນ ກໍໄດ້ໂຈມຕີ ກຳປັ່ນລາດຕະເວນຂອງກອງທັບຣັດເຊຍ ໃກ້ກັບແຫຼມໄຄຣເມຍ.
ໜ່ວຍສືບລັບທາງທະຫານຂອງຢູເຄຣນ ໄດ້ລະບຸວ່າ ກຳປັ່ນຣັດເຊຍ ລຳດັ່ງກ່າວແມ່ນກຳປັ່ນ ເຊີເກ ໂຄຕັອບວ໌ (Sergey Kotov), ແລະກ່າວວ່າ ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງຢູເຄຣນຫຼາຍລຳ ໄດ້ໂຈມຕີກຳປັ່ນດັ່ງກ່າວ ໃກ້ໆກັບຊ່ອງແຄບ ເຄີດຊ໌ (Kerch) ເຮັດໃຫ້ເກີດ "ຄວາມເສຍຫາຍຢູ່ທາງທ້າຍ, ທາງຂ້າງຝາກຂວາ ແລະຝາກຊ້າຍ."
ການໂຈມຕີຄັ້ງນີ້ ແມ່ນການໂຈມຕີຄັ້ງຫຼ້າສຸດໂດຍຢູເຄຣນ ທີ່ແນເປົ້າໃສ່ກຳປັ່ນລົບທະເລດຳຂອງຣັດເຊຍ.
ກອງທັບອາກາດຢູເຄຣນລາຍງານວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ສົ່ງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂຶ້ນ ທັງໝົດ 22 ລຳໃນຊ່ວງຂ້າມຄືນທີ່ຜ່ານມາ, ໂດຍການສະກັດກັ້ນໄດ້ 18 ລຳທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ເໜືອນ່ານຟ້າເຂດໂອເດຊາ.
ທ່ານ ໂອເລ ຄີເປີ (Oleh Kiper), ຜູ້ປົກຄອງພາກພື້ນໂອເດຊາ, ກ່າວວ່າບໍ່ມີໃຜໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ທ່ານ ຄີເປີ ກ່າວໃນ Telegram ວ່າ ອາຄານຫຼາຍຫຼັງ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍ, ລວມທັງສະຖານທີ່ອອກກຳລັງກາຍ ແລະເຮືອນຫຼັງນຶ່ງ.
ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ກ່າວໃນຄຳປາໄສປະຈຳຕອນກາງຄືນຂອງທ່ານ ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນຮູ້ວ່າ "ແຜນການຕໍ່ໄປຂອງຣັດເຊຍແມ່ນຫຍັງ" ແລະຢູເຄຣນຈະ "ຕອບໂຕ້."
ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ເລົ່າຄືນກ່ຽວກັບການພົບປະຫຼາຍຄັ້ງ ກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານ ແລະສືບລັບຂັ້ນສູງ.
ນອກຈາກນີ້, ໃນວັນຈັນວານນີ້, ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຢູເຄຣນ ຣັສເຕັມ ອູເມໂຣຟ (Rustem Umerov) ຍັງໄດ້ຫາລື ກ່ຽວກັບສະຖານະການຢູ່ພາກພື້ນດິນດັ່ງກ່າວ ຜ່ານທາງໂທລະສັບກັບລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ ລອຍ ອັອສຕິນ (Lloyd Austin).
ທຳນຽບຫ້າແຈ ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ທ່ານ ອັອສຕິນ (Austin) ໄດ້ກ່າວຢ້ຳຄືນການສະໜັບສະໜູນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງສະຫະລັດ ແລະບັນດາພັນທະມິດອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນກອງທັບຂອງຢູເຄຣນ. ທ່ານອັອສຕິນ (Austin) ແລະ ທ່ານ ອູເມີໂຣຟ (Umerov) ຍັງໄດ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບ "ຄວາມຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນ" ສໍາລັບລັດຖະສະພາສະຫະລັດໃນການອະນຸມັດການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຄວາມໝັ້ຄົງ ຄັ້ງໃຫມ່ສໍາລັບຢູເຄຣນ.
ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ