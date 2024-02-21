ກອງທັບຂອງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ລາຍງານໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າ ຣັດເຊຍ ໄດ້ທຳການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນ 19 ລຳ ແລະ ລູກສອນໄຟຫຼາຍລູກ.
ກອງທັບອາກາດ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດຂອງປະເທດ ໄດ້ຍິງໂດຣນ 13 ຈາກ 19 ລຳຕົກ ພ້ອມກັບນຶ່ງໃນລູກສອນໄຟ 6 ລູກ.
ໂດຣນຫຼາຍລຳຖືກສະກັດກັ້ນຢູ່ທ້ອງຟ້າຂອງພາກພື້ນ ຄາກີບ, ດິນິບໂປຣເປຕຣອບ, ຊາໂປຣິສເຊຍ ແລະ ໂດເນັດສ.
ທ່ານ ເຊີຮີ ລີແຊັກ, ຜູ້ປົກຄອງພາກພື້ນ ດິນິບໂປຣເປຕຣອບ, ໄດ້ກ່າວໃນ Telegram ວ່າໂດຣນຖືກຍົກຕົກໃນສອງເມືອງຕ່າງກັນ ແລະ ການລະດົມຍິງຂອງ ຣັດເຊຍ ຍັງໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ. ທ່ານ ລີແຊັກ ໄດ້ກ່າວວ່າບໍ່ມີລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ການບາດເຈັບ.
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ລອຍດ໌ ອອສຕິນ ແລະ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ຣັສເຕັມ ອູເມຣອຟ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆໃນສະໜາມລົບຜ່ານທາງໂທລະສັບເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້, ອີງຕາມການກ່າວຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ.
ຮອງໂຄສົກທຳນຽບຫ້າແຈ ທ່ານນາງ ຊາບຣີນາ ຊິງ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ລັດຖະມົນຕີ ອອສຕິນ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ໝັ້ນຄົງຂອງພັນທະມິດຂອງພວກເຮົາທີ່ມີປະມານ 50 ປະເທດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມ ເພື່ອສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ຢູເຄຣນ ໃນຂະນະທີ່ການບຸກລຸກເຮັດສົງຄາມເຕັມອັດຕາຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຫຍັບໃກ້ເຂົ້າປີທີສອງ.”
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