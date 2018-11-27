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ຢູເຄຣນ ປະ​ກາດ ກົດໄອ​ຍະການເສິກ ຫຼັງຈາກ ເກີດການປະເຊີນໜ້າກັນ ກັບ ຣັດເຊຍ ຢູ່ໃນ ທະເລດຳ

ປະທານາທິບໍດີ ເປໂຕຣ ໂປໂຣເຊັງໂກ ກ່າວຖະແຫລງ ໃນລະຫວ່າງ ກອງປະຊຸມ ລັດຖະສະພາ ໃນນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ ຂອງຢູເຄຣນ Kyiv, ວັນທີ 26 ພະຈິກ 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ສະພາຂອງຢູເຄຣນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ໃຫ້​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງ ຂອງປະທາ
ນາທິບໍດີ ເປໂຕຣ ໂປໂຣເຊັງໂກ ໃຫ້ໃຊ້ກົດໄອຍະ​ການເສິກ ຢູ່ໃນບາງເຂດຂອງຢູ່ເຄຣນ
ຫຼັງຈາກທີ່ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຍຶດເອົາກຳປັ່ນ ຂອງຢູເຄຣນ 3 ລຳ ແລະພວກລູກເຮືອ ຢູ່ໃນ
ທະເລທຳ.

ຄຳສັ່ງຂອງສະພາ ແມ່ນໃຊ້ກັບ 10 ​ເຂດ ຂອງ​ຈຳ​ນວນ​ທັງ​ໝົດ 27 ຂົງເຂດ ຂອງປະເທດ
ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນພຸດມື້ອື່ນ.

ອັນນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ລັດຖະບານ ໄດ້ເອົາມາດຕະການເຊັ່ນນີ້ ນັບຕັ້ງແຕ່ເກີດວິກິດການ
ລະຫວ່າງ ມົສກູ ແລະກີຢິບ ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນປີ 2014. ການປະກາດ ກົດໄອຍາການ
ເສິກ ຈະຈຳກັດສິດ ແລະເສລີພາບ ທີ່ບັນຍັດໄວ້ຢູ່ໃນ 12 ຂໍ້ ໂດຍລັດຖະທຳມະນູນ ຂອງ
ປະເທດ.

ແຜ່ນທີ່ ຂົງເຂດທີ່ເກີດມີການຂັດແຍ້ງກັນ ລະຫວ່າງ ຣັດເຊຍ ແລະ ຢູເຄຣນ
ແຜ່ນທີ່ ຂົງເຂດທີ່ເກີດມີການຂັດແຍ້ງກັນ ລະຫວ່າງ ຣັດເຊຍ ແລະ ຢູເຄຣນ

ທ່ານ ໂປໂຣເຊັງໂກ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ ວ່າ ກົດໄອຍະການເສິກ ຈະຊ່ອຍ “ເສີມ
ກຳລັງ ຄວາມອາດສາມາດໃນການປ້ອງກັນຂອງຢູເຄຣນທ່າມກາງ ການຮຸກຮານທີ່
ເພີ້ມຂຶ້ນ ແລະອີງ​ຕາມກົດໝາຍສາກົນ ແລ້ວ ແມ່ນ​ເປັນການຮຸກຮານ​ແບບ​ເລືອດ​ເຢັນ
ໂດຍສະຫະພັ​ນຣັດເຊຍ.” ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ຢູເຄຣນ ມີຈຸດປະສົງທີ່ “ຈະ​ສືບ​ຕໍ່ຍຶດ
ໝັ້ນ​ໃນພັນ​ທະທັງໝົດຂອງສາກົນ.”

ມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໃຊ້ກົດໄອຍາການເສິກເປັນເວລາ 30 ວັນ ​ໃນອັນ
ທີ່​ປາ​ກົດວ່າ ເປັນການຍອມ​ອ່ອນ​ຂໍ້ຕໍ່​ພວກຝ່າຍຄ້ານ ເຊິ່ງຈະອະນຸຍາດ ໃຫ້ຈັດການ
ເລືອກຕັ້ງ ຕາມກຳນົດທີ່ໄດ້ວາງເອົາໄວ້ ໃນເດືອນທັນວານີ້.

ກຳປັ່ນລົບຂອງຣັດ​ເຊຍ ​ໄດ້​ຍິງກຳ​ປັ່ນ​ລົບຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ສອງ​ລຳ ແລະແລ່ນ​ຕຳກຳ​ປັ່ນລຳ
​ທີ​ສາມຢູ່​ໃນ​ທະ​ເລ​ດຳ ເມື່ອ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ມື້ຊືນ​ນີ້ ແລ້ວຍຶດ​ເອົາ​ກຳ​ປັ່ນທັງ​ໝົດ ແລ​ະ​ກ່າວ​ຫາ
ພວກເຂົາເຈົ້າວ່າ ລ່ວງລໍ້ານ່ານ​ນ້ຳ​ຂອງຕົນຢ່າງ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ.

ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງ ນິກກີ ເຮລີ ກາວຖະແຫລງ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມສຸກເສີນ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ລະຫວ່າງ ຢູເຄຣນ ແລະ ຣັດເຊຍ, ຢູ່ນຳນັກງານໃຫຍ່ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໃນນະຄອນ ນິວຢອກ , ວັນທີ 26 ພະຈິກ 2018.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງ ນິກກີ ເຮລີ ກາວຖະແຫລງ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມສຸກເສີນ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ລະຫວ່າງ ຢູເຄຣນ ແລະ ຣັດເຊຍ, ຢູ່ນຳນັກງານໃຫຍ່ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໃນນະຄອນ ນິວຢອກ , ວັນທີ 26 ພະຈິກ 2018.

ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງ ນິກກີ
ເຮລີ ໄດ້ປະນາມການກະທຳຂອງຣັດເຊຍສຳລັບ ວ່າ “ເປັນການລ່ວງລະເມີດຢ່າງ​
ຮ້າຍ​ແຮງຕໍ່ອະທິປະໄຕ ​ແລະ​ຜືນ​ແຜ່ນດິນ​ອັນ​ຄົບ​ຖ້ວນຂອງຢູເຄຣນ.”

“ອັນນີ້ບໍ່ແມ່ນວິທີການກະທຳຂອງປະເທດທີ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ໃນການປະຕິບັດຕາມ
ກົດໝາຍ” ທ່ານນາງເຮລີ ໄດ້ກ່າວໄປ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສຸກເສີນ ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນ
ຄົງ ສະຫະປະຊາຊາດ ໃນວັນຈັນວານນີ້. ທ່ານນາງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ການກີດຂວາງທາງ
ຜ່ານໃນ​ຊ່ອງ​ແຄບ ເຄີດຣຈ໌ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຂອງຢູເຄຣນນັ້ນ ເປັນການລະ
ເມີດຕໍ່ກົດໝາຍສາກົນ. ມັນເປັນການກະທຳທີ່ໂອຫັງ ທີ່ປະຊາຄົມນານາຊາດ ຕ້ອງ
ປະນາມ ແລະ ຈະບໍ່ຍອມຮັບເອົາໄດ້.”

ທ່ານນາງ ເຮລີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ສະພາດັ່ງກ່າວ ວ່າ ທ່ານນາງ ໄດ້ໂອ້ລົມກັບທັງ ປະທານາທິບໍດີ
ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ແລະ ລັດຖະມົນຕີວ່າການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ໄມຄ໌
ພອມພຽວ ກ່ອນໜ້າ ທີ່ຈະກ່າວຖະແຫລງ ຕໍ່ສະພາ ແລະ ຖະແຫລງການຂອງທ່ານນາງ
ສະທ້ອນເຖິງຄວາມເປັນຫ່ວງ ໃນລະດັບສູງສຸດ ຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ.

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