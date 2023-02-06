ຢູເຄຣນ ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ຕົນກຳລັງວາງແຜນທີ່ຈະຮັບມືກັບການໂຈມຕີຄັ້ງໃຫຍ່ຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ອາດມີຂຶ້ນໃນເດືອນນີ້ ເພື່ອໃຫ້ກົງກັບວັນຄົບຮອບ 1 ປີ ແຫ່ງການບຸກລຸກຂອງຣັດເຊຍໃນວັນທີ 24 ກຸມພານີ້, ແຕ່ກໍກ່າວວ່າ ຕົນມີທະຫານ ກອງໜຸນ ເພື່ອຕ້ານຢັນກັບກຳລັງທະຫານຂອງມົສກູແລ້ວ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຢູເຄຣນ, ທ່ານໂອເລັກຊີ ເຣຊນິກັອຟ (Oleksii Reznikov) ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວວ່າ ຣັດເຊຍອາດຈະເປີດ ການໂຈມຕີດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ວ່າ ໃຫ້ເປັນ "ສັນຍາລັກ", ເຖິງແມ່ນວ່າກຳລັງ ຂອງມົສກູ ຈະບໍ່ໄດ້ກຽມພ້ອມທາງທະຫານຫລາຍປານໃດກໍຕາມ.
ທ່ານ ເຣຊນິກັອຟ (Reznikov) ກ່າວວ່າ "ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເກີດຂຶ້ນກໍຕາມ ແຕ່ພວກເຮົາກໍຄາດໄວ້ວ່າ ອາດຈະມີການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍກໍເປັນໄດ້ ໃນເດືອນກຸມພານີ້." "ອັນນີ້ແມ່ນເບິ່ງຈາກມຸມມອງທີ່ວ່າ ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນສັນຍາລັກ ເທົ່ານັ້ນ; ມັນບໍ່ມີເຫດຜົນຫຍັງຖ້າມອງຈາກທັດສະນະທາງທະຫານແລ້ວ. ທັງນີ້ກໍເພາະວ່າຊັບພະຍາກອນທັງໝົດຂອງ ພວກເຂົາ ແມ່ນບໍ່ພ້ອມ. ແຕ່ເຖິງຈະເປັນແນວໃດ ພວກເຂົາກໍຈະເຮັດ.”
ທ່ານ ເຣຊນິກັອຟ ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ ການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍເບິ່ງຄືວ່າຈະເລີ້ມຂຶ້ນຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກ ບ່ອນທີ່ການສູ້ລົບໄດ້ສຸມໃສ່ມາໄດ້ຫຼາຍເດືອນແລ້ວ ແລະຣັດເຊຍກໍກຳລັງພະຍາຍາມຈະຍຶດເອົາເຂດດອນບັສ ທີ່ມີອຸດສາຫະກຳໜັກທັງໝົດ ຫຼື ອາດຈະແມ່ນພາກໃຕ້ ບ່ອນທີ່ຣັດເຊຍຕ້ອງການເປີດກວ້າງແລວທາງບົກທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໄປຍັງແຫຼມໄຄຣເມຍ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຍຶດເອົາຢ່າງຜິດກົດໝາຍໃນປີ 2014.
ຫົວໜ້າດ້ານປ້ອງກັນປະເທດທ່ານນີ້ຄາດຄະເນວ່າ ຣັດເຊຍມີກຳລັງທະຫານ 12,000 ຄົນ ປະຈຳຢູ່ຖານທັບທະຫານຂອງເບລາຣຸສ ຊຶ່ງເປັນຈຳນວນໜ້ອຍເກີນໄປທີ່ຈະໂຈມຕີທາງພາກເໜືອຂອງຢູເຄຣນ.
ກຳລັງທະຫານຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ບຸກໜ້າໄປເປັນກ້າວໆ ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກ ໃນ ຂະນະທີ່ມົສກູພະຍາຍາມຍຶດເອົາເມືອງບັກມູດ ທີ່ມີການສູ້ລົບກັນມາໄດ້ຫລາຍອາທິດແລ້ວນັ້ນ.
ສະຫະລັດ ແລະບັນດາລັດຖະບານປະເທດຕາເວັນຕົກອື່ນໆ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫລືອທາງການທະຫານໃໝ່ຫຼາຍຕື້ໂດລາ, ຊຶ່ງລວມມີລົດຖັງ ແລະຍານພາຫະນະສູ້ລົບຂອງທະຫານລາບ ເພື່ອໄປຊ່ວຍຢູເຄຣນຕ້ານຢັນກັບການໂຈມຕີຄັ້ງໃໝ່ ພ້ອມທັງຊ່ວຍກີຢິບເລີ້ມໂຈມຕີກັບຄືນ.
ທ່ານ ເຣຊນິກັອຟ ກ່າວວ່າ “ບໍ່ແມ່ນອາວຸດທຸກອັນຂອງຝ່າຍຕາເວັນຕົກຈະໄປຮອດທັນເວລາ, ແຕ່ພວກເຮົາກໍກຽມພ້ອມຢູ່ແລ້ວ. ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ທະຫານກອງໜຸນຂອງພວກເຮົາໄວ້ ຊຶ່ງພວກເຮົາສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ ແລະໂດຍໃຊ້ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ພວກເຮົາສາມາດຕ້ານຢັນການໂຈມຕີໄດ້.”
ໃນການສະໜາມລົບຢູ່ແນວໜ້ານັ້ນ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຢູເຄຣນ ກ່າວວ່າ ມີ 5 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟຂອງຣັດເຊຍ ໃນເຂດພາກກາງຂອງເມືອງຄາກິບ ຊຶ່ງເປັນເມືອງໃຫຍ່ອັນດັບສອງຂອງຢູເຄຣນນັ້ນ.