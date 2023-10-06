ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນ ປະນາມການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍຢ່າງຂົມຂື່ນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທີ່ໄດ້ລະເບີດຮ້ານຄາເຟ້ບ່ອນທີ່ພິທິສົ່ງສະການໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງນ້ອຍ 51 ຄົນ, ລວມທັງເດັກນ້ອຍ 1 ຄົນ.
ອົງການຂ່າວເອພີລາຍງານວ່າ ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີຢູ່ໃນບ້ານໂຣຊາ (Hroza) ທາງຕາເວັນອອກ, "ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງຮ່າງກາຍໄດ້ກະຈັດກະຈາຍຢູ່ທົ່ວເດີ່ນຫຼິ້ນເດັກນ້ອຍໃນບໍລິເວນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງຈາກການໂຈມຕີ."
ຜູ້ປົກຄອງເຂດຄາກິຟ ທ່ານ ໂອເລ ຊີເນຍຮູບົຟ (Oleh Syniehubov) ກ່າວຕໍ່ BBC ວ່າ “ນຶ່ງໃນຫ້າຂອງບ້ານນີ້ ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍຄັ້ງດຽວ.”
“ມື້ນີ້ ພວກກໍ່ການຮ້າຍ ຣັດເຊຍ ໄດ້ທຳການໂຈມຕີ ທີ່ບໍ່ສາມາດຈະເອີ້ນໄດ້ ແມ້ແຕ່ວ່າ “ສັດຮ້າຍ,”ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ກ່າວໃນຄຳປາໄສປະຈຳວັນຂອງທ່ານ ໃນຄືນວັນພະຫັດວານນີ້.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ ທ່ານຣີຊີ ຊູນາກ ກ່າວຕໍ່ BBC ວ່າການໂຈມຕີບ້ານ ໂຣຊາ (Hroza) "ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍທີ່ກອງທັບຣັດເຊຍເຕັມໃຈທີ່ຈະຈົມລົງໄປຕື່ມ."
ພິທີສົ່ງສະການແມ່ນໄດ້ມີຂຶ້ນສໍາລັບທະຫານຈາກບ້ານໂຣຊາ (Hroza) ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນປີກາຍນີ້. ລາວໄດ້ຖືກຝັງຢູ່ໃນບ້ານເກີດຂອງລາວ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຮູບພາບຢູ່ໃນແອັບສົ່ງຂໍ້ຄວາມ Telegram ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກູ້ໄພທີ່ປີນຜ່ານຊາກຫັກພັງທີ່ລຸກໄໝ້ຢູ່. ຊາກສົບວາງຢູ່ຂ້າງແຜ່ນຊີມັງ ແລະໂລຫະທີ່ບິດບ້ຽວ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ກອງທັບຢູເຄຣນ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວ່າ ຕົນໄດ້ທຳລາຍໂດຣນ 24 ລຳໃນຈຳນວນ 29 ລຳທີ່ສົ່ງມາໂຈມຕີໂດຍກຳລັງຣັດເຊຍ ໂດຍ
ແນເປົ້າໃສ່ເຂດໂອເດຊາ, ເຂດມີໂກລາອິຟ ແລະ ເຂດຄີໂຣໂວກຣາດ.
ການໂຈມຕີບ້ານໂຣຊາ ເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ທ່ານເຊເລັນສກີ ຢູ່ໃນສະເປນ ເພື່ອ ໂນ້ມນ້າວ ພັນທະມິດຕາເວັນຕົກ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງຜູ້ນໍາຢູໂຣບປະ ມານ 50 ຄົນເພື່ອຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານເພີ່ມເຕີມສຳລັບຂັດຂວາງການ ຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ.