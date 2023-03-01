ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢູເຄຣນ ໄດ້ອະທິບາຍການຕໍ່ສູ້ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ຢູ່ອ້ອມເມືອງ ບາກມຸດ ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດວ່າດຸເດືອດ, ແຕ່ແນວໃດກໍ່ຕາມມັນໄດ້ມີການປ່ຽນກັນຄອບຄອງດິນແດນພຽງເລັກນ້ອຍລະຫວ່າງກອງກຳລັງຂອງ ມົສກູ ແລະ ກີຢິບ.
ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວໃນຄຳປາໄສປະຈຳທຸກຄືນຂອງທ່ານເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ສະຖານະການທີ່ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດແມ່ນຍັງຢູ່ໃນເມືອງບາກມຸດ ແລະ ເປັນການຕໍ່ສູ້ທີ່ສຳຄັນສຳລັບການປ້ອງກັນເມືອງດັ່ງກ່າວ. ຣັດເຊຍ ບໍ່ໄດ້ນັບຄົນເລີຍ, ດ້ວຍການສົ່ງເຂົາເຈົ້າມາບຸກໂຈມຕີທີ່ໝັ້ນຂອງພວກເຮົາຢູ່ເປັນປະຈຳ. ຄວາມດຸເດືອດຂອງການຕໍ່ສູ້ແມ່ນມີແຕ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ.”
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າຜູ້ບັນຊາການ ຢູເຄຣນ ທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການປ້ອງກັນເມືອງ ບາກມຸດ, ນາຍພົນ ໂອເລັກແຊນເດີ ເຊີສກີ, ໄດ້ລາຍວ່າກອງທະຫານ ຣັດເຊຍ 800 ຄົນຖືກຂ້າຕາຍໃນເຂດດັ່ງກ່າວນັບຕັ້ງແຕ່ວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ.
ໃນຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານວານນີ້, ທ່ານ ເຊີສກີ ໄດ້ກ່າວໃນສື່ສັງຄົມວ່າ, “ເຖິງແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຄວາມຜ່າຍແພ້ທີ່ສຳຄັນ, ພວກສັດຕູໄດ້ສົ່ງໜ່ວຍໂຈມຕີ ແວກເນີ ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກຊ້ອມດີທີ່ສຸດຂອງພວກເຂົາເພື່ອພະຍາຍາມທຳລາຍການປ້ອງກັນຂອງກອງທະຫານຂອງພວກເຮົາ ແລະ ເມືອງທີ່ຢູ່ອ້ອມແອ້ມ.”
ທ່ານໄດ້ອ້າງເຖິງກຸ່ມແວກເນີ, ເຊິ່ງແມ່ນໜ່ວຍທະຫານຮັບຈ້າງ ຣັດເຊຍ ທີ່ຕໍ່ສູ້ຄຽງຂ້າງກອງທະຫານ ຣັດເຊຍ.
ຣັດເຊຍ ແມ່ນໄດ້ຂະຫຍາຍການໂຈມຕີຂອງພວກເຂົາເພີ່ມຂຶ້ນໃນຫຼາຍເຂດທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງ ຢູເຄຣນ, ລວມທັງເມືອງ ບາກມຸດ, ເຊິ່ງເປັນເມືອງທີ່ຖືກທຳລາຍ ບ່ອນທີ່ເຄີຍມີປະຊາຊົນ 75,000 ຄົນອາໄສຢູ່.
ການຕໍ່ສູ້ເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ຫຼາຍເມືອງ ແລະ ໝູ່ບ້ານອ້ອມເມືອງ ບາກມຸດ, ດ້ວຍ ມົສກູ ພະຍາຍາມທີ່ຈະປິດລ້ອມເມືອງດັ່ງກ່າວເພື່ອຕັດເສັ້ນທາງການສະໜອງອຸປະກອນ ຢູເຄຣນ, ແນວໃດກໍ່ຕາມການຕໍ່ສູ້ບາງຄັ້ງແມ່ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ພາຍໃນເມືອງນັ້ນເອງ.
ຫຼັງຈາກໄດ້ປະສົບຄວາມລົ້ມແຫຼວເພື່ອຍຶດເອົານະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ ຢ່າງວ່ອງໄວເມື່ອນຶ່ງປີທີ່ຜານມາ, ໃນວັນຕົ້ນໆຂອງສົງຄາມນັ້ນ, ຣັດເຊຍ ໄດ້ເພັ່ງເລັງການຕໍ່ສູ້ຂອງພວກເຂົາໃນພາກພື້ນ ດອນບາສ ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ. ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ປະສົບກັບການເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບຢ່າງໜັກໃນສົງຄາມດັ່ງກ່າວ.