ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ, ທ່ານໂວໂລດິເມຍ ເຊເລັນສ໌ກີໄດ້ເວົ້າຢ່າງລະມັດລະວັງເມື່ອທ່ານເອີ້ນວ່າ “ຂ່າວດີ” ຢູ່ໃນການກ່າວຄຳປາໄສ ໃນຕອນແລງວັນອັງ ຄານວານນີ້, ໂດຍກ່າວວ່າ “ພວກທີ່ຍຶດຄອງກຳລັງຄ່ອຍໆຖືກຂັບໄລ່ອອກໄປ.”
"ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າກໍຍັງຢາກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາທັງຫມົດ ... ບໍ່ໃຫ້ດີໃຈຫຼາຍຈົນເກີນໄປ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານເຊເລັນສ໌ກີ. "ພວກເຮົາບໍ່ຄວນສ້າງບັນຍາກາດຂອງຄວາມກົດດັນດ້ານສິນທໍາຫຼາຍເກີນໄປ, ໂດຍ ຄາດໄວ້ວ່າຈະມີໄຊຊະນະເປັນປະຈໍາທຸກອາທິດ ແລະແມ່ນແຕ່ເປັນແຕ່ລະວັນໄປ."
ຜູ້ນຳຢູເຄຣນໃນເຊົ້າວັນພຸດມື້ນີ້ ຍັງໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມສັນລະເສີນສະພາຕ່ຳຂອງສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ອະນຸມັດຮ່າງກົດ ໝາຍໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫລືອທາງທະຫານ ແລະມະນຸດສະທຳຊຸດໃໝ່ ທີ່ມີມູນຄ່າເກືອບຮອດ 40 ຕື້ໂດລາແກ່ຢູເຄຣນ.
ມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ຈາກສະພາສູງສະຫະລັດ, ແລະມັນລວມມີ 7 ຕື້ໂດລາ ຫຼາຍ ກວ່າຈຳນວນທີ່ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຮ້ອງຂໍໃນອາທິດຜ່ານມານັ້ນອີກ.
ທ່ານໄບເດັນກ່າວວ່າລັດຖະບານຂອງທ່ານໃຊ້ສິດອໍານາດທີ່ມີຢູ່ "ເກືອບຫມົດ" ແລ້ວ ເພື່ອສົ່ງອາວຸດ ແລະອຸປະກອນການທະຫານອື່ນໆ ຈາກຄັງອາວຸດຂອງ ທຳນຽບຫ້າແຈໄປໃຫ້.
ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ, ທ່ານນາງເຈນ ຊາກີ ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ຊັບພະຍາກອນເພີ່ມເຕີມທີ່ລວມ ຢູ່ໃນຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກ ເຮົາສົ່ງອາວຸດເພີ່ມເຕີມ ເຊັ່ນ: ປືນໃຫຍ່, ລົດຫຸ້ມເກາະ ແລະລູກປືນ ໄປໃຫ້ ຢູເຄຣນ. ແລະພວກເຂົາເຈົ້າ ຈະຊ່ວຍພວກເຮົາ ໃນການເອົາອາວຸດມາເຕີມໃສ່ຄັງຂອງພວກເຮົາ ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນທະຫານສະຫະລັດໃນອານາເຂດຂອງເນໂຕ."
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງອັງກິດກ່າວໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າ ກອງກຳລັງທະຫານຢູເຄຣນໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ ໃນການນຳໃຊ້ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບໂຈມຕີລະບົບປ້ອງກັນທາງອາກາດ ແລະກຳປັ່ນລຳລຽງອາວຸດໄປເສີມຂອງຣັດເຊຍ ໃນຂະນະທີ່ຣັດເຊຍພະຍາຍາມສົ່ງກຳລັງ ໄປສະໜັບສະໜຸນ ກອງທະຫານທີ່ຮັກສາການຢູ່ເກາະຊມີນີ (Zmiinyi).