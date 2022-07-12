ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດສູງສຸດຈາກການໂຈມຕີໂດຍລູກສອນໄຟຂອງ ຣັດເຊຍ ໃສ່ຕຶກອາພາດເມັ້ນ ໃນເມືອງ ຈາຊິບ ຢາ ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງ ຢູເຄຣນ ແມ່ນ 31 ຄົນໃນວັນຈັນວານນີ້, ໃນຂະນະທີ່ການໂຈມຕີອື່ນໆໄດ້ສັງຫານອີກ 5 ຄົນໃນເມືອງ ຄາກີບ ທີ່ໃຫຍ່ເປັນອັນດັບສອງ.
ການເສຍຊີວິດຂອງພົນລະເຮືອນໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນ ການສູນເສຍຊີວິດມະນຸດຈາກສົງຄາມສຳລັບ ຢູເຄຣນ, ເຊິ່ງຕອນນີ້ແມ່ນເດືອນທີ 5 ແລ້ວ. ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວໃນຄຳປາໄສ ເມື່ອຕອນແລງຂອງວັນຈັນວານນີ້ວ່າ 9 ຄົນຖືກດຶງອອກມາຈາກຊາກຫັກພັກຂອງຕຶກອາພາດເມັ້ນ. ແຕ່ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ພະນັກງານກູ້ໄພເຊື່ອວ່າຍັງມີອີກຫຼາຍຄົນທີ່ຕິດຄ້າງຢູ່ພາຍໃນ.
ຕຶກອາພາດເມັ້ນສູງ 5 ຊັ້ນໄດ້ຖືກທຳລາຍໂດຍການໂຈມຕີຈະຫຼວດເມື່ອວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ ເມື່ອຕອນເຊົ້າວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ຣັດເຊຍ “ມີຄວາມໄດ້ປຽບສູງ” ໃນດ້ານປືນໃຫຍ່ ເຖິງແມ່ນຈະມີການຂົນສົ່ງລູກປືນມູນຄ່າຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາຈາກລັດຖະບານຕາເວັນຕົກມາໃຫ້ ຢູເຄຣນ ກໍ່ຕາມ.
ເມືອງ ຈາຊິບ ຢາ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ປະມານ 20 ກິໂລແມັດທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງເມືອງ ຄຣາມາຕອສ, ເຊິ່ງແມ່ນເມືອງທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນເປົ້າໝາຍທີ່ສຳຄັນຂອງກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ດັນອອກໄປທິດຕາເວັນຕົກເຂົ້າສູ່ແຂວງ ໂດເນັດສ໌ ຫຼັງຈາກໄດ້ອ້າງເອົາໄຊຊະນະເມື່ອສອງອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງຢູ່ໃກ້ກັບແຂວງ ລູຮານສ໌.
ການໂຈມຕີທີ່ວ່ານັ້ນແມ່ນການໂຈມຕີຄັ້ງຫຼ້າສຸດໃນຮອບສອງສາມອາທິດ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບຈຳນວນຫຼາຍ, ແນວໃດກໍ່ຕາມ ຣັດເຊຍ ໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າພວກເຂົາມີແຕ່ແນເປົ້າໃສ່ການປະຕິບັດງານທາງທະຫານຂອງຢູເຄຣນ ເທົ່ານັ້ນ. ການໂຈມຕີເມື່ອທ້າຍເດືອນມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ສັງຫານຢ່າງໜ້ອຍ 19 ຄົນຢູ່ຫ້າງຊັບພະສິນຄ້າໃນເມືອງ ເຄຣເມັນຊຸກ, ແລະ ການໂຈມຕີໃສ່ຕຶກອາພາດເມັ້ນແຫ່ງນຶ່ງ ແລະ ສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນໃນພາກພື້ນ ໂອເດຊາ ຢູ່ພາກໃຕ້ໄດ້ສັງຫານ 21 ຄົນໃນເດືອນນີ້.
ຂຶ້ນໄປພາກເໜືອ ໃນເມືອງ ຄາກີບ, ຜູ້ປົກຄອງພາກພື້ນ ທ່ານ ໂອເລ ຊີເນຮູບອຟ ໄດ້ກ່າວວ່າການໂຈມຕີຂອງວັນຈັນວານນີ້ດ້ວຍປືນໃຫຍ່, ເຄື່ອງຍິງຈະຫຼວດຫຼາຍລູກ ແລະ ລົດຖັງໄດ້ເຮັດໃຫ້ 31 ຄົນບາດເຈັບ, ລວມທັງເດັກນ້ອຍສອງຄົນ, ໃນການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ເວົ້າວ່າ 5 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນເມືອງ ຄາກີບ ແລະ ຈະຫຼວດຢ່າງໜ້ອຍ 1 ລູກໄດ້ຕົກຖືກຕຶກທີ່ພັກອາໄສແຫ່ງນຶ່ງ, ໂດຍໄດ້ທຳລາຍທາງເຂົ້າຂອງມັນຢ່າງສິ້ນເຊີງ.