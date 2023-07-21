ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຢູເຄຣນ ດີມີໂຕຣ ກູເລບາ ລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມປາກິສຖານໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຟື້ນຟູ ຂໍ້ລິເລີ້ມການສົ່ງເຂົ້າເບລຜ່ານທະເລດຳຄືນໃໝ່ ເພື່ອຮັບມືກັບບັນຫາທ້າທາຍດ້ານຄວາມປອດໄພທາງດ້ານອາຫານຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.
ທ່ານກູເລບາ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວຢູ່ນະຄອນອິສລາມາບັດ ພ້ອມດ້ວຍຄູ່ຕຳ ແໜ່ງຝ່າຍປາກິສຖານ ທ່ານບີລາວາລ ບຸດໂຕ ຊາດາຣີ ເພື່ອເລີ້ມການຢ້ຽມ ຢາມຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານ ເປັນເວລາສອງວັນ ຊຶ່ງເປັນເທື່ອທຳອິດໂດຍລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຢູເຄຣນ ນັບຕັ້ງແຕ່ສອງປະເທດໄດ້ສະຖາປະນາຄວາມສຳພັນທາງການທູດ ໃນປີ 1993.
ຂໍ້ຕົກລົງເພື່ອລິເລີ້ມສົ່ງອາຫານປະເພດເມັດຜ່ານທະເລດຳ ຊຶ່ງໃນປີແລ້ວນີ້ ໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະເທິກີ ທີ່ໄດ້ຍົກເລີກການປິດລ້ອມບັນດາທ່າເຮືອຢູເຄຣນ ທີ່ຣັດເຊຍໄດ້ວາງມາດຕະການ ຫລັງຈາກການຮຸກຮານຢ່າງເຕັມທີ່ ຕໍ່ຢູເຄຣນໃນເດືອນກຸມພາ 2022.
ມົສກູໄດ້ປະກາດໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາວ່າ ຕົນໄດ້ຖອນຈາກຂໍ້ຕົກລົງ ຊຶ່ງໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜ່ອນຄາຍການຂາດແຄນອາຫານ ແລະເງິນເຟີ້ຢູ່ໃນຫລາຍປະເທດ ທີ່ເພິ່ງ
ພາອາຫານປະເພດເມັດຂອງຢູເຄຣນ ເພື່ອລ້ຽງດູພົນລະເມືອງເຂົາເຈົ້າ.
“ພວກເຮົາເສຍໃຈທີ່ຈະແມ່ນຢູເຄຣນ ບັນດາປະເທດຂອງເອເຊຍ ແລະອາຟຣິກາ ຜູ້ຈະໄດ້ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນທີີ່ສຸດ ຈາກການຖອນໂຕຂອງຣັດເຊຍ. ໃນ
ການກະທໍາດັ່ງກ່າວ ຣັດເຊຍໄດ້ບ່ອນທຳລາຍຕໍ່ຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ແລະພວກເຮົາໄດ້ເຫັນລາຄາຂຶ້ນ” ທີ່ທ່ານກູເລບາ ໄດ້ກ່າວ.
“ນີ້ວ່າເປັນຫຍັງ ມັນຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທຸກສິ່ງຢ່າງເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອຟື້ນຟູການລິເລີ້ມສົ່ງອາຫານປະເພດເມັດຜ່ານທະເລດຳຄືນ ເພື່ອສ້າງຄວາມກ້ຳເກິ່ງຄືນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຕະຫລາດອາຫານຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ເພື່ອໃຫ້ລາຄາກັບຄືນມາຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ ແລະໃຫ້ຢູເຄຣນ ທີີ່ເປັນໄປໄດ້ສະໜອງຊິຣິໂອ ແກ່ບັນດາປະເທດ ຜູ້ມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ສຸດ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວ ຫລັງຈາກໄດ້ຖອນອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງ ຣັດເຊຍໂຈມຕີບັນດາທ່າ ເຮືອຢູເຄຣນດ້ວຍລູກສອນໄຟໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ ແລະໄດ້ທຳລາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງທ່າເຮືອ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຍາກຂຶ້ນ ສຳລັບຟື້ນຟູການສົ່ງອອກຂອງປະເທດ.