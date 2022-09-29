ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະພາບຢູໂຣບ ຮຽກຮ້ອງໃນວັນພຸດວານນີ້ “ໃຫ້ທຳການລົງໂທດຢ່າງເຈັບແສບ” ຕໍ່ການຄ້າຂອງຣັດເຊຍ ໂດຍໄດ້ກ່າວໂຈມຕີມົສກູ ໃນການຈັດ “ການລົງປະຊາມະຕິແບບຫຼອກລວງ” ທີ່ຣັດເຊຍຈັດຂຶ້ນໃນຢູເຄຣນ ເພື່ອເປັນ ການແອບອ້າງໃນການຢຶດເອົາດິນແດນແບບຜິດກົດໝາຍ ສຳລັບປ່ຽນແປງເຂດຊາຍແດນກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ.
ປະທານກຳມາທິການຢູໂຣບ ທ່ານນາງເອີຊູລາ ວອນ ເດິ ເລເຢັນ ກ່າວວ່າ ການລົງປະຊາມະຕິທີ່ວັງເຄຣັມລິນເປັນຜູ້ວາງແຜນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ຢູ່ໃນ 4 ເຂດຂອງຢູເຄຣນ ເພື່ອຮວມເຂົ້າເປັນດິນແດນຂອງປະເທດຣັດເຊຍນັ້ນ “ແມ່ນເປັນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຜິດກົດໝາຍເພື່ອຍຶດເອົາດິນແດນແລະປ່ຽນຊາຍແດນລະຫວ່າງປະເທດດ້ວຍການໃຊ້ກຳລັງ.”
ຣັດເຊຍກ່າວວ່າ ຜົນຂອງການປ່ອນບັດໃນໄລຍະ 5 ມື້ທີ່ຜ່ານມານີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນເຫັນພ້ອມກັບການຮວມເຂົ້າເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຣັດເຊຍ ແຕ່ການລົງປະຊາມະຕິດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຖືກປະຕິເສດຢ່າງເປັນລະບົບຈາກຢູເຄຣນ ສະຫະລັດແລະບັນດາປະເທດພັນທະມິດຕາເວັນຕົກ.
ທ່ານນາງວອນ ເດິ ເລເຢັນ ກ່າວວ່າ ສະຫະພາບຢູໂຣບກຳລັງວາງແຜນ “ທີ່ຈະຫ້າມການນຳເຂົ້າຮອບໃໝ່ຕໍ່ຜະລິດຕະພັນຂອງຣັດເຊຍ” ແລະຈະຂະຫຍາຍການຫ້າມໃນການສົ່ງອອກ “ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ວັງເຄຣັມລິນໄດ້ຮັບເທັກໂນໂລຈີທີ່ສະຫຼັບຊັບຊ້ອນສຳຄັນໆທາງດ້ານການທະຫານ.”
ທ່ານນາງວອນ ເດິ ເລເຢັນ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວທີ່ນະຄອນບຣັສເຊີລສ໌ວ່າ “ນີ້ແມ່ນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜະລິດຕະພັນຂອງຣັດເຊຍເຂົ້າມາເຖິງຕະຫຼາດຂອງຢູໂຣບແລະບໍ່ໃຫ້ຣັດເຊຍໄດ້ຮັບເງິນລາຍໄດ້ຕື່ມອີກ 7 ຕື້ຢູໂຣ.” ສະຫະພາບຢູໂຣບທີ່ມີສະມາຊິກ 27 ປະເທດ ຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ການລົງໂທດດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຈະໃຫ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ແລະສະຫະພາບຢູໂຣບແມ່ນໄດ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງໃນການລົງໂທດຈຳນວນນຶ່ງກ່ອນໜ້ານີ້.
ທ່ານນາງກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ຕັດສິນໃຈແລ້ວ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ວັງເຄຣັມລິນຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍໃນລາຄາແພງສຳລັບການດຳເນີນການເພີ້ມຕື່ມ.” ຣັດເຊຍອາດສາມາດປະກາດຮວມເອົາດິນແດນຂອງຢູເຄຣນໄດ້ປະມານ 15 ເປີເຊັນຂອງດິນແດນທັງໝົດ ໃນໄລຍະສອງສາມມື້ຂ້າງໜ້ານີ້ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກໍກ່າວອ້າງວ່າ ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມໃດໆກໍຕາມຂອງກີຢິບ ທີ່ຈະຢຶດເອົາດິນແດນຄືນໂດຍການໃຊ້ກຳລັງ ຈະຖືວ່າເປັນການໂຈມຕີຕໍ່ປະເທດຣັດເຊຍ.
ຫົວໜ້າດ້ານນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງອີຢູ ທ່ານໂຈເຊັບ ບໍແຣລ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຄົມນາໆຊາດ ບໍ່ໃຫ້ຮັບຮູ້ການລົງປະຊາມະຕິດັ່ງກ່າວນີ້.