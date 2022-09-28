ຢູເຄຣນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນ ຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຕໍ່ ຣັດເຊຍ ວ່າ “ການພະຍາຍາມທີ່ຈະເຂົ້າຍຶດຄອງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ການຂົ່ມຂູ່ ແລະ ການເຕືອນຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງເຂົາເຈົ້າ” ມີແຕ່ຈະນຳເອົາການສະໜັບສະໜູນມາສູ່ຝ່າຍ ຢູເຄຣນ ຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນຄວາມຂັດແຍ້ງ ທີ່ເລີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍການບຸກລຸກ ຢູເຄຣນ ໂດຍກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ໃນເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ຢູເຄຣນ ຂໍຮຽກຮ້ອງສະຫະພາບຢູໂຣບ, ອົງການ NATO ແລະ ກຸ່ມ 7 ປະເທດ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຄວາມກົດດັນຕໍ່ ຣັດເຊຍ ໃນທັນທີ ແລະ ຢ່າງແນ່ນອນ, ລວມທັງດ້ວຍການວາງມາດຕະການລົງໂທດທີ່ຮຸນແຮງໃໝ່, ແລະ ຂະຫຍາຍການຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານຕໍ່ ຢູເຄຣນ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ລວມທັງສະໜອງລົດຖັງ, ເຮືອບິນລົບ, ລົດຫຸ້ມເກາະ, ປືນໃຫຍ່ຍິງໄລຍະໄກ, ອຸປະກອນຕໍ່ຕ້ານເຮືອບິນ ແລະ ລະບົບປ້ອງກັນລູກສອນໄຟ.”
ການຂໍຮ້ອງດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂຶ້ນນຶ່ງວັນຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສະຫະປະຊາຊາດວ່າ ຣັດເຊຍ ຕ້ອງຖືກໂດດດ່ຽວຈາກສາກົນ ສຳລັບການລົງປະຊາມະຕິຫຼອກລວງຂອງເຂົາເຈົ້າໃນປະເທດຂອງທ່ານ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວທາງວິດີໂອວ່າ “ມັນມີພຽງວິທີດຽວທີ່ຈະຢູ່ທັງໝົດນີ້. ທຳອິດ, ມັນຕ້ອງມີການໂດດດ່ຽວ ຣັດເຊຍ ຢ່າງສິ້ນເຊີງ ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ທຸກຢ່າງທີ່ເຂົາເຈົ້າເຮັດ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ມາດຕະການລົງໂທດເພີ່ມເຕີມຄວນຖືກວາງໃສ່ ມົສກູ, ແລະ ເຂົາເຈົ້າຄວນຖືກຖອນສິດການຍັບຢັ້ງຢູ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ຖືກຫ້າມຈາກສະຖາບັນສາກົນທັງໝົດ.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ເຕືອນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການເຂົ້າຍຶດຄອງ.
ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການເຂົ້າຍຶດຄອງເຂດແດນທີ່ຖືກຍຶດໄດ້ ແມ່ນການລ່ວງລະເມີດທີ່ໂຫດຮ້າຍທີ່ສຸດຂອງກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ. ນີ້ແມ່ນການພະຍາຍາມທີ່ຈະລັກຂະໂມຍເອົາເຂດແດນຂອງປະເທດອື່ນ. ນີ້ແມ່ນການພະຍາຍາມທີ່ຈະລຶບກົດເກນຂອງກົດໝາຍສາກົນ.”
ຖ້າ ມົສກູ ເຂົ້າຍຶດຄອງເຂດແດນພວກນີ້. ມັນ “ຈະໝາຍຄວາມວ່າມັນບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຈະເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ປະທານາທິບໍດີຂອງ ຣັດເຊຍ ອີກຕໍ່ໄປ.”