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ວັນພະຫັດ, 10 ພະຈິກ 2022
ໂລກ

ມີ​ທະ​ຫານ​ຣັດ​ເຊຍ ຫຼາຍກວ່າ 100,000 ຄົນບາດ​ເຈັບ​ລົ້ມ​ຕາຍ ​ໃນ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ອີງ​ຕາມ​ນາຍ​ສະ​ຫະ​ລັດ

​ໜ່ວຍ​ປືນ​ໃຫຍ່​ທະ​ຫານ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ຍິງ​ໂຈມ​ຕີ​ທີ່​ໝັ້ນ​ຣັດ​ເຊຍ ໃນ​ເຂດ​ເຄີ​ຊອນ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 28 ຕຸ​ລາ​ 2022.

ນາຍ​ພົນ​ຄົນ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ກະ​ປະ​ມານ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້​ວ່າ ມີ​ທະ​ຫານ​ຣັດ​ເຊຍ​ຫຼາຍກວ່າ 100,000 ຄົນ ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ​ແລະ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ໃນ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ແລະ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ ກອງ​ທັບ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ກໍ “ອາດ​ຈະ” ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ແລະ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ດັບ​ປານໆ​ກັນຢູ່​ໃນ​ສົງ​ຄາມ ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຣອຍ​ເຕີ້.

ການ​ກະ​ປະ​ມານ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຢຶນ​ຢັນ​ຢ່າງ​ເປັນ​ອິດ​ສະ​ຫຼະ​ໂດຍ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຣອຍ​ເຕີ້.

ແຕ່​ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ຂອງ​ນາຍ​ພົນ​ມິ​ລ​ລີ ແມ່ນ​ເປັນ​ການ​ກະ​ປະ​ມານ​ໃນ​ຈຳ​ນວນ​ທີ່​ສູງ​ສຸດ​ ກ່ຽວ​ກັບການ​ບາດ​ເຈັບ​ລົ້ມ​ຕາຍ​ ໂດຍ​ສະ​ຫະ​ລັດ ມາ​ຈົນ​ຮອດ​ເວ​ລາ​ນີ້ ໃນ​ບັນ​ຫາ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ທີ່​ດຳ​ເນີນ​ມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ເກືອບ 9 ເດືອນ ແລະ​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຢູ​ເຄ​ຣນ ແລະ​ຣັດ​ເຊຍ ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ໃນ​ການ​ຢຸດ​ສູ້​ລົບ​ລະ​ດູ​ໜາ ທີ່​ພວກ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ກ່າວ​ວ່າ ອາດ​ເປີດ​ໂອ​ກາດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັນ​ໃນ​ຮູບ​ໃດ​ຮູບ​ນຶ່ງ.

ເມື່ອ​ມີ​ການ​ຖາມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໂອ​ກາດ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ທູດ​ຢູ່​ໃນ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ນາຍ​ພົນ​ມິ​ລ​ລີ​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ວ່າ ການ​ຕອບ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ໃນ​ຕອນ​ຕົ້ນໆ​ໃນ​ສົງ​ຄາມ​ໂລກ​ຄັ້ງ​ທີ 1 ມີ​ສ່ວນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ທຸກ​ທໍ​ລະ​ມານ​ສຳ​ລັບ​ມະ​ນຸດແລະ​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ການ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ຫຼາຍໆ​ລ້ານ​ຄົນ​ຕື່ມ​ອີກ.

ແຟ້ນ - ທ​ະ​ຫານ​ເກນ​ໃໝ່​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ຂຶ້ນ​ລົດ​ໄຟ​ ທີ່​ສະ​ຖາ​ນີ​ເມືອງ Prudboi ໃນ​ເຂດ Volgograd ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 29 ກັນ​ຍາ 2022.
ແຟ້ນ - ທ​ະ​ຫານ​ເກນ​ໃໝ່​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ຂຶ້ນ​ລົດ​ໄຟ​ ທີ່​ສະ​ຖາ​ນີ​ເມືອງ Prudboi ໃນ​ເຂດ Volgograd ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 29 ກັນ​ຍາ 2022.

ທ່ານ​ມີ​ລ​ລີ ກ່າວ​ຕໍ່​ສະ​ໂມ​ສອນ​ນັກ​ເສດ​ຖະ​ສາດ​ທີ່​ນະ​ຄອນ​ນິວຢອກວ່າ “ດັ່ງ​ນັ້ນ​ເມື່ອ​ມີ​ໂອ​ກາດ​ໃນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ເມື່ອ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ສາ​ມາດ​ບັນ​ລຸ​ໄດ້ ຄວ້າ​ເອົາ​ໂອ​ກາດນັ້ນ​ໂລດ.”

ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ຂອງວັນ​ພຸດ​ວານນີ້ ຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ວ່າ ມີ​ການ​ຖ​ອນ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ຕົນ​ອອກ​ຈາກ​ແຄມ​ຝັ່ງ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ແມ່​ນ້ຳ​ດ​ນິບ​ໂປ​ຣ ໃກ້ໆ​ກັບ​ເມືອງ​ເຄີ​ຊອນ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຫົວ​ເມືອງ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ ໃນ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ປະ​ສົບ​ກັບ​ການ​ພ່າຍ​ແພ້​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ສຳ​ລັບ​ມົ​ສ​ກູ ແລະ​ອາດ​ເປັນ​ບາດ​ລ້ຽວ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ສົງ​ຄາມ.

ພວກ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ບາງ​ຄົນ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ພ່າຍ​ແພ້​ຮອບ​ຫຼ້າ​ສຸດ​ຂອງ​ມົ​ສ​ກູ ອາດ​ຈະ​ອຳ​ນວຍ​ໃຫ້​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ເປີດ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ຈາກ​ທ່າ​ທີ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຫຼາຍຄົນ​ໂຕ້​ຖຽງ​ວ່າ ຣັດ​ເຊຍ​ອາດ​ຈະ​ໃຊ້​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ເພື່ອ​ຂ້າ​ເວ​ລາ ໃນ​ການ​ປັບ​ໂຕ​ແລະ​ປັບ​ປຸງ​ກຳ​ລັງ​ຂອງ​ຕົນ​ໃໝ່ ສຳ​ລັບ​ເປີດ​ສາກ​ໂຈມ​ຕີ​ໃນ​ລະ​ດູ​ໃບ​ໄມ້​ປົ່ງ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສ​າ​ອັງ​ກິດ

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