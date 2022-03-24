ບັນດາຜູ້ນຳຂອງອົງການເນໂຕ້ ກໍາລັງປະຊຸມກັນໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທີ່ນະຄອນຫລວງບຣັສເຊີລສ໌ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບການຕອບໂຕ້ໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວຕໍ່ການບຸກລຸກຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ຢູເຄຣນທີ່ມີມາໄດ້ນຶ່ງເດືອນແລ້ວ ແລະພວກເພິ່ນມີກຳນົດຈະໄດ້ຍິນຄຳຮ້ອງຂໍໂດຍກົງຈາກປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ໂວໂລດິເມຍ ເຊເລັນສ໌ກີ ເພື່ອຂໍເອົາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມ.
ກ່ອນການພົບປະດັ່ງກ່າວ, ທ່ານເຊເລັນສ໌ກີ ໄດ້ໃຊ້ຂໍ້ຄວາມທາງວີດີໂອສົ່ງອອກໄປເປັນພາສາອັງກິດ ເພື່ອຂໍຮ້ອງບັນດາສະມາຊິກເນໂຕ້ໃຫ້ເອົາການສະໜັບສະໜູນ “ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະບໍ່ມີການຈຳກັດ”, ລວມທັງອາວຸດໃຫ້ແກ່ກຳລັງທະຫານຢູເຄຣນ.
ທ່ານເຊເລັນສ໌ກີຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທົ່ວໂລກຈັດການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານການບຸກລຸກຂອງຣັດເຊຍ.
"ຈົ່ງມາພ້ອມກັບສັນຍາລັກ ຂອງຢູເຄຣນ ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຢູເຄຣນ, ສະ ຫນັບສະຫນູນເສລີພາບ, ສະຫນັບສະຫນູນຊີວິດຄົນ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານເຊເລັນສ໌ກີ. ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ໂປດຈົ່ງໄປທີ່ຈະຕຸລັດຂອງພວກທ່ານ, ໄປຢູ່ຕາມຖະຫນົນຫົນທາງຂອງພວກທ່ານ, ຈົ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນເຫັນ ແລະໄດ້ຍິນວ່າພວກທ່ານເວົ້າຫຍັງ."
ນອກເຫນືອໄປຈາກການພົບປະຂອງກຸ່ມເນໂຕແລ້ວ ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ຂອງສະຫະລັດ ຍັງໄດ້ພົບປະກັບບັນດາຜູ້ນຳກຸ່ມ G-7 ແລະສະພາຢູໂຣບ. ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທ່ານເຈກ ຊູລີວານກ່າວວ່າ ເປົ້າໝາຍ ລວມແມ່ນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຍິນ “ຄວາມຕັດສິນໃຈ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີທີ່ພວກເຮົາ ໄດ້ເຫັນມາໃນເດືອນຜ່ານມານີ້ຍັງສືບຕໍ່ໄປ ນານເທົ່າທີ່ຈະນານໄດ້.”
ທ່ານຊູລີວານກ່າວອີກວ່າ ສິ່ງນັ້ນລວມມີການທີ່ປະເທດຕ່າງໆ ປະຕິບັດຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາ ທີ່ຈະສະໜອງອຸປະກອນທາງທະຫານ ໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ, ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ຣັດເຊຍ ແລະຊອກຫາວິທີເພີ່ມທະວີການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກການສູ້ກັນນີ້.
ທ່ານໄບເດັນມີກຳນົດຈະປະກາດການລົງໂທດຮອບໃໝ່ທີ່ແນໃສ່ບັນດາບຸກຄົນ ສຳຄັນທາງການເມືອງ, ຜູ້ມີອິດທິພົນຂອງຣັດເຊຍ ແລະບັນດາອົງການອື່ນໆ.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການເນໂຕ້ ທ່ານເຈນສ໌ ສໂຕລເທັນເບີກ (Jens Stoltenberg) ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ປະເທດພັນທະມິດ ຄາດວ່າຈະປະກາດການສົ່ງກອງກຳລັງໃໝ່ 4 ໜ່ວຍ ໄປຍັງກ້ຳຕາເວັນອອກ ຂອງປະເທດພັນທະມິດ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງມາດຕະການປ້ອງກັນເພີ່ມເຕີມ ນັບຕັ້ງແຕ່ຣັດເຊຍບຸກລຸກຢູເຄຣນເປັນຕົ້ນມາ.
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