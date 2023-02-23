ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຢູເຄຣນ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຄົມໂລກ ຢືນຢູ່ຄຽງຂ້າງປະເທດຕົນ ໃນເວລາທີ່ສົງຄາມຣັດເຊຍຕໍ່ປະເທດທ່ານແກ່ຍາວມາໄດ້ 1 ປີ.
"1 ປີຕໍ່ມາ, ໂດຍບໍ່ມີໃຜຄາດຄິດເລີຍ, ຢູເຄຣນກຳລັງປ້ອງກັນຕົນເອງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ບໍ່ໃຫ້ສັດຕູທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າຫລາຍນັ້ນ ຮຸກຮານຕົນເອງໄດ້, ແລະຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍຮ້ອງຕໍ່ພວກທ່ານວ່າ: ນີ້ແມ່ນຊ່ວງເວລາແຫ່ງຄວາມເດັດດ່ຽວ ທີ່ຈະສະແດງການສະ ໜັບສະໜຸນ, ຄວາມສາມັກຄີ, ແລະຄວາມເປັນນ້ຳນຶ່ງໃຈດຽວກັນ" ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງ ທ່ານດມິດໂທຣ ຄຸເລບາ (Dmytro Kuleba) ທີ່ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມສຸກເສີນພິເສດ ຂອງກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລະນຶກເຖິງວັນຄົບຮອບ 1 ປີ ແຫ່ງການບຸກລຸກຂອງຣັດເຊຍ. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ "ນີ້ແມ່ນເວລາທີ່ຈະ ພິສູດວ່າ ທ່ານລຸກຂຶ້ນເພື່ອປົກປ້ອງກົດບັດຂອງສະຫະປະຊາຊາດແທ້."
ກອງປະຊຸມຈະພິຈາລະນາຮ່າງມະຕິ ທີ່ຢູເຄຣນໄດ້ຍື່ນໄປ ໂດຍເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຮີບດ່ວນເພື່ອຊອກຫາ “ສັນຕິພາບແບບຮອບດ້ານ, ຍຸຕິທຳ ແລະຄວາມຍືນຍົງ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການຂອງກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ.”
ກີຢິບ ແລະປະເທດພັນທະມິດຫວັງວ່າ ຈະມີຈໍານວນປະເທດສະໜັບສະໜຸນທີ່ເຂັ້ມ ແຂງ ຢູ່ໃນການລົງຄະແນນສຽງທີ່ມີແຜນຈະຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເພື່ອສົ່ງສັນ ຍານໃຫ້ມົສກູຮູ້ວ່າ ການສະຫນັບສະຫນຸນຂອງສາກົນຍັງຄົງເຂັ້ມແຂງຢູ່ກັບຢູເຄຣນ ໃນຂະນະທີ່ການຂັດແຍ້ງກ້າວເຂົ້າ 1 ປີ. ເກືອບຮອດ 70 ປະເທດໄດ້ຮ່ວມສະເໜີຮ່າງຍັດຕິ.
ທ່ານຄູເລບາກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະຊັດເຈນວ່າ ກົດບັດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ລວມທັງຫຼັກການສະເໝີພາບທາງອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງປະເທດຕ່າງໆ ຄວນເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ຂະບວນການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ວຍສັນຕິວິທີ.