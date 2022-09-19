ໃນຫ້ອງໃຕ້ດິນທີ່ປຽກຊຸ່ມແຫ່ງນຶ່ງ ຫຼັງຕະຫຼາດຊູເປີ້ມາກເກັດໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ມີຮາວໂລຫະປິດລ້ອມ ເພື່ອໃຫ້ເປັນຄອກເຫຼັກ ຢູ່ໃນແຈຫ້ອງດັ່ງກ່າວ. ມີຖົງທີ່ໃຊ້ສຳລັບຫຼັບນອນ ແລະຜ້າຫົ່ມທີ່ເປື້ອນໆສະແດງໃຫ້ເຫັນບ່ອນນອນ 3 ບ່ອນ ຢູ່ເທິງແຜ່ນໂຟມປ້ອງກັນພື້ນທີ່ປຽກຊຸ່ມ. ຢູ່ທີ່ແຈ ມີກະຖັງດຳສອງໜ່ວຍທີ່ໃຊ້ສຳລັບໄວ້ຖ່າຍ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ບໍ່ເທົ່າໃດແມັດຢູ່ຂ້າງນອກຂອງຫ້ອງກົງເຫຼັກນັ້ນ ກໍມີຕັ່ງເກົ່າໆ 3 ໜ່ວຍຕັ້ງຢູ່ອ້ອມໂຕະ ມີກົ້ນຂີ້ກອກຢາ ແລະໃນໝາກອຶ ຖິ້ມຢັ່ງຢາຍຢູ່ເຕັມພື້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ນີ້ແມ່ນຄຸກຊົ່ວຄາວທີ່ກຳລັງຣັດເຊຍໃຊ້ທໍລະມານພວກທີ່ຖືກຄຸມຂັງ ກ່ອນທີ່ພວກທະຫານຢູເຄຣນທຳການກວດລ້າງຢູ່ທີ່ບ້ານຊາຍແດນໂກຊາຊາ ໂລປານ (Kozacha Lopan) ໃນການບຸກໂຈມຕີຢູ່ເຂດຄາກີບ ໃນເດືອນນີ້. ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີ ກ່າວວ່າ ມີ “ຫ້ອງທໍລະມານ” ແບບນີ້ ຢູ່ໃນສິບກວ່າແຫ່ງທີ່ຖືກຄົ້ນພົບຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ນັບແຕ່ໄດ້ມີການຖອນຕົວອອກຢ່າງວ່ອງໄວຂອງທະຫານຣັດເຊຍໃນອາທິດແລ້ວ. ການກ່າວອ້າງກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຫ້ອງນັ້ນ ຍັງບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະເທື່ອ.
ບ້ານໂກຊາຊາ ໂລປານ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ບໍ່ຮອດ 2 ກິໂລແມັດຫ່າງຈາກຊາຍແດນຣັດເຊຍ ໄດ້ຖືກກຳລັງຂອງຢູເຄຣນເຂົ້າຢຶດຄືນເມື່ອວັນທີ 11 ກັນຍາຜ່ານມານີ້.
ໃນຖະແຫຼງການທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ທາງຊ່ອງເຕເລກຣາມ ຫ້ອງການໄອຍະການໃນເຂດຄາກີບ ຊຶ່ງມີສິດຄວບຄຸມອຳນາດສານຢູ່ໃນບ້ານໂກຊາຊາ ໂລປານ ກ່າວວ່າ ຫ້ອງທີ່ນັກຂ່າວ ຂອງອົງການຂ່າວເອພີໄປເຫັນນັ້ນ ແມ່ນໃຊ້ສຳລັບການທໍລະມານ ໃນລະຫວ່າງການຢຶດຄອງຂອງຣັດເຊຍ. ຖະແຫຼງການກ່າວຕື່ມວ່າ ທະຫານຣັດເຊຍໄດ້ໃຊ້ຕຳຫຼວດໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນທີ່ຕົນຕັ້ງຂຶ້ນ ເພື່ອບໍລິຫານງານຄຸກ ແລະກ່າວຕື່ມວ່າ ເອກກະສານຕ່າງໆທີ່ໃຫ້ການຢືນຢັນກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ຂອງກຳລັງຕຳຫຼວດ ແລະການຈັດຕັ້ງການປະຕິບັດການທໍລະມານໄດ້ຖືກຢຶດໄວ້. ຖະແຫຼງການຍັງເວົ້າວ່າ ການສືບສວນພວມດຳເນີນຢູ່.
ຮູບພາບທີ່ໄອຍະການໄດ້ນຳອອກມາເຜີຍແຜ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໂທລະສັບທະຫານຣັດເຊຍ TR-57 ພ້ອມສາຍ ແລະຄລິບທີ່ຕິດກັບມັນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນໄດ້ກ່າວຫາກຳລັງຣັດເຊຍວ່າ ໃຊ້ວິທະຍຸໂທລະສັບສະໄໝໂຊຫວຽດດັ່ງກ່າວເປັນແຫຼ່ງຂອງໄຟຟ້າ ເພື່ອຊັອດໃນລະຫວ່າງການສອບປາກຄຳ.
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ປະເທດຊາດ ໃນຕອນແລງວັນເສົາຜ່ານມານີ້ ປະທານາທິບໍດີເຊເລນສກີ ໄດ້ກ່າວເຖິງສະຖານທີ່ອີກແຫ່ງນຶ່ງ ທີ່ສະຖານີລົດໄຟບ້ານໂກຊາຊາ ໂລປານ ບ່ອນທີ່ທ່ານກ່າວວ່າ “ມີການຄົ້ນພົບຫ້ອງທໍລະມານແລະເຄື່ອງອີເລັກໂຕຣນິກເພື່ອໃຊ້ສຳລັບການທໍລະມານ.”