ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ໂລກ

ຢູເຄຣນ ຖິ້ມໂທດໃສ່ ມົສກູ ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ການໂຈມ​ຕີ ທາງອິນເຕີແນັດ

Razvan Muresan, ນັກຊ່ຽວຊານປະຊາສຳພັນ Bitdefender ທີ່ດ້ານຫຼັງແມ່ນໜ້າຈໍ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກການ​ໂຈມ​ຕີ ທາງໄຊເບີ, ຢູ່ນະຄອນ Bucharest, ປະເທດ Romania, 28 ມິຖຸນາ, 2017.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ຢູ​ເຄຣນ ກ່າວ​ອ້າງ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ຣັດ​ເຊຍ​ເປັນ​ຜູ້​ຢູ່​ເບື້ອງ​ຫຼັງການ​ໂຈມ​ຕີ
ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດ​ຫຼືໄຊ​ເບີ ໃນ​ມື້​ກ່ອນ​ນັ້ນ ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄອມ​ພິວ​ເຕີໃຊ້​ການ​ບໍ່​ໄດ້ ຢູ່​ໃນ​ຫຼາຍໆ
​ກະຊວງ​ ຂອງລັດຖະບານ ຕາໜ່າງຈ່າຍ​ໄຟ, ທະນາຄານ ແລະແມ່ນ​ແຕ່​ສະໜາມ​ບິນ​
ນາໆ​ຊາດ ​ໃນ ​ນະຄອນ Kyiv ກໍ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ.

ທ່ານ Oleksandr Turchinov ​ເລຂາທິການ​ດ້ານຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແຫ່ງ​ຊາດ ແລະ​ສະພາ
​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດຂອງ​ຢູ​ເຄຣນ ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ ຫຼັງ​ຈາກການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ໄຊ​ເບີ​ໃນວັນ​ອັງຄານ
ທີ່ຜ່ານ​ມາ ຊຶ່ງໃນ​ທີ່​ສຸດ ​ໄດ້​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ຜົນກະທົບ​ຕໍ່​ບັນດາ​ບໍລິສັດ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ ​ໃນ​ເຫດ
​ການ​ທີ່​ຄ້າຍຄືກັບການ​ໂຈມ​ຕີ ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ ransomeware ​ທີ່​ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເດືອນ​ແລ້ວ​ນີ້ ​
ໂດຍມີ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ແນ​ໃສ່​ໂຮງພະຍາບານ​ທັງຫຼາຍ ​ໃນ​ອັງກິດ.

ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ໄຊ​ເບີ ທີ່​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Volodymyr Groysman ເອີ້ນ​ວ່າ
“ບໍ່​ເຄີຍ ມີ​ມາ​ກ່ອນ” ນັ້ນ ​ແມ່ນ​ເກີດຈາກ​ໄວຣັສທີ່​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ ທີ່​ຮູ້​ກັນ
ໃນ​ນາມ Petya ທີ່​ຂົ່ມຂູ່​ທີ່​ຈະ​ທຳລາຍ​ເຄື່ອງ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ ​ແລະ​ລຶບ
​ຂໍ້​ມູນ​ຕ່າງໆ ນອກ​ຈາກ​ ວ່າຜູ້​ໃຊ້​ຄອບ​ພິວ​ເຕີ​ຈະ​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ໄຖ່​ເປັນ​ຫຼຽນ​ທີ່​ຕິດຕາມຫາ
​ທີ່​ມາ​ບໍ່​ໄດ້. ​ແຕ່​ ransomeware ​ແມ່ນ​ພຽງ​ແຕ່ອຸບາຍ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ອິງ​ຕາມ​ນັກ​ຊ່ຽວຊານ​
ບາງ​ຄົນ​ແລ້ວ ຈຸດປະສົງ​ທີ່ແທ້​ຈິງ ຂອງ​ພວກເຈາະ​ຂໍ້​ມູນ ກໍ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ຫວັງ​ທີ່​ຈະ​ທຳລາຍ
​ຂໍ້ມູນນັ້ນ​ເອງ.

​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ຍັງ​ບໍ່ມີ​ຫຼັກ​ຖານ ຫຼື​ການ​ອ້າງເອົາຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບໃດໆ ​ໃນ​ການ​ຢູ່​
ເບື້ອງ​ຫຼັງ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້, ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ຢູ​ເຄຣນໄດ້​ອ້າງເຖິງຫຼັກ
​ຖານຕາມ​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ ທີ່ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ກັບ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຢ່າງ​ແຜ່​ກວ້າງ ​ໃສ່ຣັດ​ເຊຍ.

ພວກນັກສືບສວນ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເກີດເຫດລະເບີດລົດ ທີ່ຖືກສັງຫານ Maxim Shapoval, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ທີ່ພົວພັນກັບເຂົ້າໜ້າທີ່ທາງທະຫານ, ໃນ Kyiv, ຢູເຄຣນ, 27 ມິຖຸນາ, 2017.
ພວກນັກສືບສວນ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເກີດເຫດລະເບີດລົດ ທີ່ຖືກສັງຫານ Maxim Shapoval, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ທີ່ພົວພັນກັບເຂົ້າໜ້າທີ່ທາງທະຫານ, ໃນ Kyiv, ຢູເຄຣນ, 27 ມິຖຸນາ, 2017.

ຣັດ​ເຊຍ ​ແມ່ນ​ຖືກ​ຖິ້ມ​ໂທດ​ໃສ່​ ​ໃນການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ໄຊ​ເບີ ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ Estonia
ທີ່​ເປັນເພື່ອນ​ບ້ານ​ໃນ​ປີ 2007 ​ແລະ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະຫະລັດ ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນກັນບັນດາ
​ບໍລິສັດ​ເອກ​ກະ​ຊົນ ຕ່າງ​ກໍໄດ້​ຖິ້ມ​ໂທດ​ໃສ່ຣັດ​ເຊຍ ​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ໄຊ​ເບີ ທີ່​ພົວ
ພັນ​ກັບການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ​ໃນປີ 2016. Kyiv ​ໄດ້​ຖິ້ມ​ໂທດ
ກ່ຽວ​ກັບການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ໄຊ​ເບີຄັ້ງກ່ອນ​ ຕໍ່​ໂຄ່ງ​ລ່າງ​ພື້ນຖານ​ຂອງ​ຕົນ​ ແລະ​ລະບົບ
ສົ່ງ​ໄຟ​ຟ້າ​ຂອງ​ຕົນ​ໃສ່ຣັດ​ເຊຍ ​ທີ່​ໄດ້​ປະກາດ​ຮວມ​ເອົາແຫຼມ Crimea ຂອງ​ຢູ​ເຄຣນ
​ເຂົ້າ​ເປັນ​ຂອງ​ຕົນ ​ໃນ​ປີ 2014.

ການ​ໂຈມ​ຕີນີ້ ​ມີ​ຂຶ້ນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ສັງຫານ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ສືບ​ລັບ​ຂອງກອງ​ທັບຢູ​ເຄຣນ ​
ໃນວັນ​ອັງ ຄານຜ່ານ​ມາ​ ​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ລະ​ເບີດ​ລົດ​ທີ່​ນະຄອນ Kyiv. ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່
ເອີ້ນເຫດລະ​ເບີດ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້​ວ່າ ​ເປັນ​ການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ. ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ວັນ​ລັດຖະ
ທຳ​ມະນູນ ​ຊຶ່ງເປັນ​ວັນພັກ​ລັດຖະການ​ໃນ​ຢູ​ເຄຣນ ທີ່​ພາ​ໃຫ້ພວກ​ທີ່​ສັງ​ເກດ​ການ
​ກ່າວວ່າ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ໄຊ​ເບີ Petya ​ແມ່ນ “ຂອງຂວັນ” ​ມາ​ຈາກຣັດ​ເຊຍ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້​ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG