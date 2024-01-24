ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ການຕົກລົງກ່ຽວກັບເລື້ອງຄວາມໝັ້ນຄົງຊາຍແດນ ເພື່ອເປັນການຕອບແທນ ທີ່ພັກຣີພັບບລີກັນໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ ເພື່ອສົ່ງເງິນເກືອບ 60 ຕື້ໂດລາໄປຊ່ວຍຢູເຄຣນໃກ້ຈະສຳເລັດແລ້ວ ແຕ່ມີທ່າທາງວ່າຈະບໍ່ມີການປະກາດໃນອາທິດນີ້.
ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານຄຣິສ ເມີຟີ (Chris Murphy) ນຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ນຳຂອງການເຈລະຈາ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ໂລກທັງໂລກກຳລັງຈັບຕາເບິ່ງແລະຕັ້ງຄຳຖາມແບບງ່າຍໆວ່າ: ສະຫະລັດ ຢັນຢັດເພື່ອເພື່ອນມິດຫຼືບໍ່? ສະຫະລັດຢືນຢັດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຫຼືບໍ່? ສະຫະລັດຢືນຢັດເພື່ອປົກປັກຮັກສາລະບຽບໃນຍຸກຫຼັງສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2 ຫຼືບໍ່? ຫຼືວ່າພວກເຮົາໄດ້ຫັນຫຼັງໃຫ້ແກ່ເພື່ອນມິດ ຫັນຫຼັງໃຫ້ແກ່ປະຊາທິປະໄຕ ແລະຫັນຫຼັງໃຫ້ແກ່ລະບຽບການລະຫວ່າງປະເທດ?
ການຮ້ອງຂໍຂອງທຳນຽບຂາວໃນການໃຊ້ຈ່າຍເພີ້ມເຕີມດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ໃນມູນຄ່າ 106 ຕື້ໂດລາ ແມ່ນຍັງຮວມທັງເງິນທຶນສຳລັບຄວາມໝັ້ນຄົງຊາຍແດນ ຕະຫຼອດທັງການຊ່ວຍເຫຼືອເກືອບ 14 ຕື້ໂດລາ ໃຫ້ແກ່ອິສຣາແອລແລະການຊ່ວຍເຫຼືອໄຕ້ຫວັນ ເພື່ອຮັບມືກັບການຂົ່ມຂູ່ຂອງຈີນ.
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍໃນສະພາສູງ, ທ່ານມິຈ ແມັກຄອນແນລ ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ນີ້ແມ່ນໂອກາດພິເສດ ບ່ອນທີ່ລັດຖະບານທີ່ມີການແບ່ງແຍກໄດ້ອຳນວຍໃຫ້ພວກເຮົາມີໂອກາດໄດ້ຮັບຜົນ. ເກືອບວ່າສະມາຊິກທຸກໆຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນໃນເຂດເລືອກຕັ້ງຂອງເຂົາເຈົ້າ ນັບເປັນເວລາດົນນານມາແລ້ວ ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂເລື້ອງຊາຍແດນ. ລັດຖະບານຊຸດນີ້ ຈະບໍ່ເຮັດສິ່ງນັ້ນ ນອກຈາກວ່າພວກເຮົາບັງຄັບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຮັດ.”
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