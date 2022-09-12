ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວຫາ ຣັດເຊຍ ກ່ຽວກັບ ການແນເປົ້າໃສ່ລະບົບພະລັງງານຂອງ ຢູເຄຣນ ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານພົນລະເຮືອນອື່ນໆ ຫຼັງຈາກກອງກຳລັງຢູເຄຣນ ໄດ້ທຳຄວາມຄືບໜ້າໃນການໂຈມຕີຕອບໂຕ້ຢູ່ພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງປະເທດ.
ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີເມື່ອວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ “ໄຟຟ້າມອດຢ່າງສິ້ນເຊີງໃນພາກພືນ ຄາກີບ ແລະ ໂດເນັດສ໌, ມອດສ່ວນນຶ່ງໃນພາກພື້ນ ຊາໂປຣິສເຊຍ, ນິບໂປຣເປຕຣອຟ ແລະ ຊູມີ. ບໍ່ມີສະຖານທີ່ກອງທັບໃດໆ, ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນສູນເສຍແສງໄຟ ແລະ ອາຍຮ້ອນ.”
ກອງກຳລັງຂອງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ອ້າງກ່ຽວກັບ ຄວາມສຳເລັດຈຳນວນຫຼາຍໃນສອງສາມວັນທີ່ຜ່ານມາໃນພາກພື້ນ ຄາກີບ, ລວມທັງການຍຶດເອົາຄືນເມືອງ ອິສຢູມ ທີ່ກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ໃຊ້ເປັນສູນກາງກອງບັນຊາການ ແລະການສະໜອງອຸປະກອນ.
ຫົວໜ້າກອງທັບຂອງ ຢູເຄຣນ ນາຍພົນ ວາເລຣີ ຊາລຸສຍີ, ໄດ້ກ່າວວ່າ ຢູເຄຣນ ໄດ້ຍຶດເອົາຄືນປະມານ 3,000 ຕາກິໂລແມັດຈາກກອງກຳລັງຂອງ ມົສກູ ນັບຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຂອງເດືອນກັນຍາ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າກຳລັງທະຫານ ຢູເຄຣນ ຕອນນີ້ແມ່ນພຽງ 50 ກິໂລແມັດຫ່າງຈາກເຂດຊາຍແດນຕິດກັບ ຣັດເຊຍ.
ຄວາມກ້າວໜ້າໃນສະໜາມລົບໄດ້ເປັນຂີດໝາຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຄວາມສຳເລັດຂອງຢູເຄຣນ ຕັ້ງແຕ່ຕອນຕົ້ນໃນສົງຄາມ ເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕ້ານການພະຍາຍາມຂອງ ຣັດເຊຍ ເພື່ອຍຶດເອົານະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ. ການໂຈມຕີຂອງ ຢູເຄຣນ ໃນພາກພື້ນ ຄາກີບ ເບິ່ງຄືຈະສ້າງຄວາມປະຫຼາດໃຈໃຫ້ ມົສກູ, ເຊິ່ງໄດ້ຍ້າຍກຳລັງທະຫານຂອງເຂົາເຈົ້າອອກຈາກເຂດດັ່ງກ່າວໄປພາກໃຕ້, ບ່ອນທີ່ ກີຢິບ ໄດ້ປະກາດການໂຈມຕີຕອບໂຕ້ຢ່າງເປີດເຜີຍ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງ ຣັດເຊຍ, ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ຄວາມຄືບໜ້າຂອງ ຢູເຄຣນ ນັ້ນ, ໄດ້ກ່າວໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາວ່າ ການຖອນກອງທະຫານອອກຈາກເມືອງ ອິສຢູມ ແລະ ເຂດອື່ນໆໃນພາກພື້ນ ຄາກີບ ແມ່ນມີເຈດຕະນາທີ່ຈະເສີມຂະຫຍາຍກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ໃນພາກພື້ນ ໂດເນັດສ໌ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງໃນພາກໃຕ້.
ແຕ່ການຖອນຕົວດັ່ງກ່າວໄດ້ກໍ່ໃຫ້ມີຄຳເຫັນທີ່ໂມໂຫ ຈາກພວກນັກຂຽນ ບລອກເກີ ກ່ຽວກັບ ກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ແລະ ພວກນັກບັນຍາຍຊາດນິຍົມ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ອະທິບາຍມັນ ດັ່ງກັບການຜ່າຍແພ້ຄັ້ງໃຫຍ່ ແລະ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ວັງເຄຣັມລິນ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຄວາມພະຍາຍາມໃນສົງຄາມ. ພວກເຂົາໄດ້ຕຳໜິຕິຕຽນພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ຣັດເຊຍ ສຳລັບການຈັດງານຍິງດອກໄມ້ໄຟ ແລະ ບຸນທີ່ສິ້ນເປືອງອື່ນໆໃນ ມົສກູ ທີ່ໄດ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນພັກຂອງເມືອງເມື່ອວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ.
ໃນການປະເມີນຜົນຂອງເຂົາເຈົ້ານັ້ນ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງອັງກິດ ໄດ້ກ່າວວ່າກອງກຳລັງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ສືບຕໍ່ທີ່ທຳຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນພາກພື້ນ ຄາກີບ.