ຫົວໜ້າກອງທັບຂອງ ຢູເຄຣນ ເວົ້າວ່າທະຫານເກືອບ 9,000 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດນັບຕັ້ງແຕ່ ຣັດເຊຍ ໄດ້ບຸກລຸກ ຢູເຄຣນ ເກືອບ 6 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.
ນາຍພົນ ວາເລຣີ ຊາລຸສຍີ ໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສເມື່ອວັນຈັນວານນີ້ຢູ່ງານທະຫານຜ່ານເສິກ, ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ລາຍງານຕົວເລກ ທີ່ເປັນທາງການຄັ້ງທຳອິດ ກ່ຽວກັບ ການສູນເສຍຂອງກອງທັບ ຢູເຄຣນ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢືນຢັນການເສຍຊີວິດຂອງພົນລະເຮືອນຫຼາຍກວ່າ 5,500 ຄົນໃນລະຫວ່າງການບຸກລຸກ ຢູເຄຣນ ຂອງຣັດເຊຍ, ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 24 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ.
ອົງການເດັກນ້ອຍຂອງສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢືນຢັນເດັກນ້ອຍຢູເຄຣນ 972 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ຫຼື ບາດເຈັບຍ້ອນຄວາມຮຸນແຮງ ແຕ່ໄດ້ກ່າວວ່າຕົວເລກທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະສູງກວ່າຫຼາຍ.
ເດັກນ້ອຍທີ່ບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີສາເຫດມາຈາກການໃຊ້ອາວຸດລະເບີດ, ອີງຕາມຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງໂດຍຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງອົງການ UNICEF ທ່ານນາງ ແຄເທີຣິນ ຣັສໂຊລ໌.
ວັນພຸດມື້ອື່ນນີ້ຈະເປັນຂີດໝາຍ 6 ເດືອນນັບຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງສົງຄາມດັ່ງກ່າວ. ມັນຍັງເປັນວັນປະກາດເອກະລາດຂອງ ຢູເຄຣນ ດ້ວຍ, ເຊິ່ງເປັນຂີດໝາຍ 31 ປີ ນັບຕັ້ງແຕ່ປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບເອກະລາດຈາກການປົກຄອງໂຊຫວຽດ.
ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ເຕືອນ ກ່ຽວກັບ ການດຳເນີນການທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ຂອງ ຣັດເຊຍ ຕໍ່ຢູເຄຣນ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວກະກຽມທີ່ຈະສະຫຼອງວັນປະກາດເອກະລາດ.
ນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ ຂອງຢູເຄຣນ, ໄດ້ຍົກເລີກການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນປະກາດເອກະລາດໃນສາທາລະນະ. ອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີ ໄດ້ກ່າວວ່າເອກະສານສະບັບນຶ່ງຂອງລັດຖະບານໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ ຖືກຫ້າມຈັດງານສາທາລະນະໃດໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວັນຄົບຮອບດັ່ງກ່າວຈາກວັນຈັນວານນີ້ ຫາວັນພະຫັດ.
ໃນຄວາມຄືບໜ້າອື່ນໆເມື່ອວັນຈັນວານນີ້, ຢູເຄຣນ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການໂຈມຕີທາງອາກາດຄັ້ງໃໝ່ຂອງ ຣັດເຊຍ ໃກ້ກັບສະຖານທີ່ຂອງໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍທີ່ສຳຄັນ.