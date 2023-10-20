ບົດລາຍງານຂອງອັງກິດວ່າ ຢູເຄຣນ ເປັນໄປໄດ້ສູງທຳລາຍເຮືອບິນເຮລິຄອບເຕີຂອງຣັດເຊຍ ຫຼາຍລຳ

ກອງກຳລັງຂອງຢູເຄຣນ “ເປັນໄປໄດ້ສູງ” ໄດ້ທຳລາຍອຸບປະກອນປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດຂອງຣັດເຊຍ ແລະບັນດາເຮືອບິນເຮລິຄອບເຕີ ໃນຕົ້ນອາທິດນິ້ທຢູ່ສະໜາມບິນ ເບີດີຢານ ແລະລູຮານ ທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອັງກິດໄດ້ກ່າວໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ຢູ່ໃນລາຍງານສືບລັບຫຼ້າສຸດ ປະຈຳວັນກ່ຽວກັບຢູເຄຣນ.
ລາຍງານຂອງກະຊວງນີ້ ກ່າວວ່າ ເຮືອບິນເຮລິຄອບເຕີເກົ້າລໍາຢູ່ເບີດີຢານ ແລະຫ້າລໍາຢູ່ລູຮານ “ເປັນໄປໄດ້ສູງ” ທີ່ໄດ້ຖືກທຳລາຍ.
ຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ໃຊ້ລູກສອນໄຟໄລຍະໄກທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ ATACMS ທີ່ສະໜອງໂດຍສະຫະລັດເປັນເທື່ອທຳອິດໃນການໂຈມຕີນັ້ນ.
ຖ້າຫາກລາຍງານກ່ຽວກັບເຮືອບິນເຮລິຄອບເຕີແມ່ນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອັງກິດໄດ້ກ່າວ “ມັນເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ການສູນເສຍເຫລົ່ານີ້ຈະເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ສະມັດຕະພາບຂອງຣັດເຊຍ ໃນການປ້ອງກັນ ແລະປະຕິບັດງານກິດຈະການໃນດ້ານການບຸກໂຈມຕີ” ຢູ່ໃນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ລາຍງານກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍຍັງມີຄວາມລຳບາກ ໃນການທົດແທນພວກເຮືອບິນເຮລິຄອບເຕີ ທີ່ຖືກທຳລາຍ.
ການສູນເສຍອຸບປະກອນ “ເປັນໄປໄດ້ສູງ” ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມກົດດັນເພີ້ມຂຶ້ນຕໍ່ບັນດານັກບິນຣັດເຊຍຜູ້ທີ່ “ເກືອບວ່າມີຄວາມອິດເໝື່ອຍຈາກການສູ້ລົບ ແລະບັນຫາການຮັກສາສ້ອມແປງ ເນື່ອງຈາກຄວາມບໍ່ຄາດຝັນຂອງສົງຄາມທີ່ແກ່ຍາວ” ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອັງກິດໄດ້ກ່າວ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ປະທານາທິບໍດີ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສ໌ກີ ໄດກ້າວໃນຄຳປາໄສປະນຳວັນຂອງທ່ານວ່າ ທ່ານໄດ້ໂອ້ລົມກັບປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ໂຈ ໄບເດັນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ກ່ຽວກັບ ພວກລູກສອນ ອາດຊ່ອຍ “ເລັ່ງໃຫ້” ຢູເຄຣນ ປົດປ່ອຍປະເທດຈາກຣັດເຊຍ ໄວຊ່ຳໃດ.