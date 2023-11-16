ກົດລະບຽບ ຂອງສານສູງສຸດອັງກິດ ຄັດກັບແຜນການສົ່ງຜູ້ອົບພະຍົບກັບ ໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ບໍ່ໄດ້ຂັດຂວາງ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ ທ່ານຣີຊີ ຊູນາກ (Rishi Sunak) ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ຈະສືບຕໍ່ຊອກຫາທາງທີ່ຈະສົ່ງຜູ້ອົບພະຍົບ ທີ່ບໍ່ມີເອກະສານຈຳນວນນຶ່ງ ໄປປະເທດ ຣວັນດາ (Rwanda), ເຖິງແມ່ນວ່າສານສູງສຸດຈະຕັດສິນວ່ານະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວຜິດກົດໝາຍ ແລະອາດເຮັດໃຫ້ຊາວອົບພະຍົບ ຕົກຢູ່ໃນຄວາມບໍ່ປອດໄພໄດ້.
ຜູ້ພິພາກສາທັງ 5 ຄົນ ມີມະຕິເປັນເອກະສັນກັນວ່າ ປະເທດຣວັນດາ ບໍ່ແມ່ນຈຸດຫມາຍປາຍທາງທີ່ປອດໄພສໍາລັບຜູ້ອົບພະຍົບ, ໂດຍໄດ້ຂຽນໄວ້ໃນຄຳຕັດສິນ ຂອງພວກເພິ່ນວ່າ ຜູ້ຂໍລີ້ໄພ ທີ່ປ່ຽນເສັ້ນທາງໄປປະເທດອັຟຣິກາຕາເວັນອອກຈະ "ມີຄວາມສ່ຽງຢ່າງແທ້ຈິງ ທີ່ຈະຖືກປະຕິບັດຢ່າງໂຫດຮ້າຍ."
ສານໄດ້ອ້າງເຖິງເຫດຜົນຫຼາຍປະການໃນການຍົກເລີກແຜນການຂອງທ່ານ ຊູນາກ ເຊິ່ງລວມທັງບັນທຶກຂອງຣວັນດາ ກ່ຽວກັບການລ່ວງລະເມີດສິດທິມະນຸດ, ການປາບປາມທາງດ້ານການເມືອງ ແລະນະໂຍບາຍຂອງ "ການສົ່ງກັບ," ຫຼືການເນລະເທດ ຜູ້ລີ້ໄພ ກັບໄປປະເທດ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຫນີອອກໄປ.
ບັນດາຜູ້ພິພາກສາ ໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າແນວໂນ້ມຂອງ ຣວັນດາ ທີ່ຈະປະຕິເສດຊາວອົບພະຍົບຈາກປະເທດ ທີ່ຖືກທໍາລາຍໂດຍສົງຄາມ ຫມາຍຄວາມວ່າ ມີອັນຕະ ລາຍ "ການຮຽກຮ້ອງຂໍລີ້ໄພ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຢ່າງຖືກຕ້ອງ ... "