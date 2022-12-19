ອັງກິດ ຈະປະກາດການຊ່ວຍເຫລືອ ປືນໃຫຍ່ ຊຸດໃຫມ່ ສໍາລັບຢູເຄຣນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ, ທ່ານ ຣີຊີ ຊູນາກ (Rishi Sunak) ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ຈະປະ ກາດການຊ່ວຍເຫລືອປືນໃຫຍ່ຊຸດໃຫມ່ ທີ່ສຳຄັນ ສໍາລັບຢູເຄຣນ ໃນຕອນທີ່ ທ່ານຢູ່ກອງປະຊຸມຂອງຄູ່ຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ ໃນເຂດພາກເໜືອຢູໂຣບ, ເຂດທະເລບາລຕິກ ແລະ ເນເທີແລນ ໃນນະຄອນຫລວງຣີກາ (Riga) ຂອງປະເທດລັດເວຍ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ AFP.
ທ່ານຊູນາກ ຈະເດີນທາງໄປເຖິງລັດເວຍ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ດຳເນີນໄປຢູ່ ເພື່ອຕ້ານການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ ໃນເຂດພາກ ເໜືອຢູໂຣບ ແລະເຂດທະເລບາລຕິກ ກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ ຂອງກຳລັງປະຕິບັດງານຮ່ວມ ຫລື JEF.
ທ່ານຊູນາກ ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຜູ້ນຳປະເທດເຫລົ່ານີ້ ຮັກສາການສະໜັບສະໜູນແກ່ຢູເຄຣນ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບຂອງປີ 2022 ຫຼື ຫລາຍກວ່າປີ 2022 ສຳລັບປີ 2023 ນີ້, ອີງຕາມຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງທີ່ເຜີຍແຜ່ອອກມາ ຈາກສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.
ທ່ານຍັງຈະປະກາດອີກວ່າ ອັງກິດຈະສະໜອງລູກປືນໃຫຍ່ຫຼາຍແສນລູກ ໃນປີໜ້ານີ້ພາຍໃຕ້ສັນຍາ 250 ລ້ານປອນ ຫລື 304 ລ້ານໂດລາ ທີ່ຈະຮັບປະກັນການຫລັ່ງໄຫລຂອງລູກປືນໃຫຍ່ສະໜອງໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນຕະຫຼອດປີ 2023.
ອັງກິດນຳໜ້າໝູ່ໃນການສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ ລວມທັງການສົ່ງລະບົບຍິງລູກສອນໄຟຫຼາຍລູກພ້ອມກັນ ແລະປືນໃຫຍ່ຕ້ານເຮືອບິນ 125 ກະບອກ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ອີງຕາມຖະແຫລງການນັ້ນ.
"ພວກເຮົາຍັງໄດ້ສະຫນອງລູກປືນຫຼາຍກວ່າ 1 ແສນລູກອີກ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກຸມພາ ຜ່ານມາ ດ້ວຍການຈັດສົ່ງທີ່ເຊື່ອມໂຍງໂດຍກົງ ໃສ່ກັບການປະຕິບັດງານທີ່ປະສົບຜົນ ສໍາເລັດເພື່ອຍຶດເອົາດິນແດນໃນຢູເຄຣນຄືນມາ."
ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ທ່ານ ຊູນາກ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມກີຢິບ ເພື່ອສະເໜີໃຫ້ການສະໜັບ ສະໜຸນຕື່ມອີກ ຕໍ່ຢູເຄຣນໃນການຕໍ່ສູ້ກັບກຳລັງທະຫານຂອງຣັດເຊຍຫລັງຈາກການ ບຸກລຸກ ໃນເດືອນກຸມພາຜ່ານມາ.
ທ່ານຊູນາກກ່າວໃນຖະແຫຼງການນັ້ນວ່າ “ອັງກິດ ແລະພັນທະມິດຢູໂຣບໄດ້ເຄື່ອນໄຫວແບບພ້ອມໆກັນ ໃນການຕອບໂຕ້ຂອງພວກເຮົາຕໍ່ການບຸກລຸກຢູເຄຣນ, ແລະພວກເຮົາຍຶດໝັ້ນຕໍ່ຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸສັນຕິພາບໃນຢູໂຣບ ອີກເທື່ອນຶ່ງ.
ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ແຕ່ເພື່ອຈະບັນລຸສັນຕິພາບໄດ້ ພວກເຮົາຕ້ອງ ສະກັດກັ້ນການ ຮຸກຮານ ແລະການປະຕິບັດງານຂອງພວກເຮົາໃນທົ່ວພາກພື້ນຮ່ວມກັນແມ່ນສໍາຄັນຫລາຍ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ພວກເຮົາສາມາດຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການຂົ່ມຂູ່ທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໄດ້."