ຫົວໜ້າອົງການສືບລັບທາງອິນເຕີແນັດຂອງອັງກິດ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ກ່າວຫາຈີນວ່າ ພະຍາ ຍາມ “ຂຽນກົດລະບຽບຄວາມໝັ້ນຄົງສາກົນຄືນໃໝ່” ໂດຍກ່າວວ່າ ປັກກິ່ງກຳລັງໃຊ້ອຳນາດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະເທັກໂນໂລຈີຂອງຕົນ ເພື່ອປາບປາມຄົນຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ລະຄວບຄຸມຄົນຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີ (AP).
ທ່ານເຈເຣມີ ເຟລມມິງ (Jeremy Fleming), ຜູ້ອຳນວຍການອົງການ GCHQ ກ່າວວ່າ ເຖິງແມ່ນສົງຄາມຈະເກີດຂຶ້ນໃນຢູໂຣບ ນັບຕັ້ງແຕ່ຣັດເຊຍໄດ້ບຸກລຸກ ຢູເຄຣນກໍຕາມ ແຕ່ວ່າ ອຳນາດທີ່ນັບມື້ນັບເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນຂອງປັກກິ່ງແມ່ນ "ບັນຫາ ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທີ່ຈະກຳນົດອະນາຄົດຂອງພວກເຮົາ."
ໃນຄໍາປາໄສ ຢ່າງເປີດເຜີຍທີ່ຫາຍາກ ຢູ່ທີ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ Royal United Services ນັ້ນ ທ່ານເຟລມມິງ ໄດ້ກ່າວຫາວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ຄອມມິວນິສຂອງປັກກິ່ງ ຢາກ "ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງຍຸດທະສາດ ໂດຍການສ້າງລະບົບນິເວດທາງເທັກ ໂນໂລຈີຂອງໂລກ."
“ເມື່ອເວົ້າເຖິງເທັກໂນໂລຈີແລ້ວ ການກະທຳທາງການເມືອງຂອງລັດຖະບານຈີນ ແມ່ນເປັນບັນຫາອັນຮີບດ່ວນ ທີ່ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ ທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮັບຮູ້ແລະແກ້ໄຂ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານເຟລມມິງ. ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ສິ່ງນັ້ນ ກໍແມ່ນຍ້ອນວ່າ ມັນປ່ຽນຄໍານິຍາມຂອງຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ໄປສູ່ແນວຄວາມຄິດອັນກວ້າງກວ່າ. ເທັກໂນໂລຈີບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນພື້ນທີ່ສໍາລັບໂອກາດ ເພື່ອການແຂ່ງຂັນ ແລະການຮ່ວມມື ເທົ່ານັ້ນ ມັນໄດ້ກາຍເປັນສະໜາມລົບສໍາລັບການຄວບຄຸມ, ສໍາລັບຄ່ານິຍົມແລະອິດທິພົນອີກດ້ວຍ."
ທ່ານໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ລະບົບພັກຝ່າຍດຽວໃນປັກກິ່ງ ພະຍາຍາມທີ່ຈະຄວບຄຸມປະຊາ ຊົນຈີນ ແລະເຫັນປະເທດອື່ນວ່າ "ອາດເປັນສັດຕູ ຫລື ອາດຈະເປັນປະເທດລູກຄ້າ ທີ່ສາມາດຖືກນາບຂູ່, ໃຫ້ສິນບົນ ຫຼືຖືກບັງຄັບໄດ້."
ການພົວພັນລະຫວ່າງອັງກິດ ແລະຈີນໄດ້ມີຄວາມເຢືອກເຢັນເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ອັງກິດກ່າວຫາປັກກິ່ງວ່າ ໃຊ້ເລ້ຫລ່ຽມທາງເສດຖະກິດ ແລະລະເມີດສິດທິມະນຸດ.
ສາຍລັບອັງກິດໄດ້ຕີລາຄາໃນທາງລົບ ນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນກ່ຽວກັບອິດທິພົນ ແລະເຈດຕະນາຂອງປັກກິ່ງ. ໃນປີກາຍນີ້ ຫົວໜ້າອົງການສືບລັບຕ່າງປະເທດ MI6, ທ່ານ ຣີຊາດ ມໍ (Richard Moore) ໄດ້ເອີ້ນຈີນວ່າ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຕໍ່ອັງກິດ ແລະພັນທະມິດຂອງປະເທດນີ້.