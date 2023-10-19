ນາຍົກອັງກິດ ທ່ານຊູນາກ ຢ້ຽມຢາມອິສຣາແອລ ຈະເຕືອນເຖິງການເພີ້ມທະວີຂຶ້ນຂອງສົງຄາມໃນກາຊາ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ ຣິຊີ ຊູນາກ ໄດ້ເດີນທາງຮອດປະເທດ ອິສຣາແອລ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ເພື່ອສະແດງຄວາມສາມັກຄີກັບປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສະເທືອນໃຈຈາກການບຸກໂຈມຕີເມື່ອວັນທີ 7 ຕຸລາໂດຍພວກມືປືນ ຮາມາສ ແລະ ໄດ້ຈັດການເຈລະຈາກັບຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງ ອິສຣາແອລ ທ່ານ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ.
ດ້ວຍການໂຈມຕີຕອບໂຕ້ຂອງ ອິສຣາແອລ ຕໍກຸ່ມ ຮາມາສ ໃນເຂດກາຊາ ໄດ້ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນນັ້ນ, ທ່ານ ຊູນາກ ຈະສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈສຳລັບການສູນເສຍຊີວິດໃນ ອິສຣາແອລ ແລະ ໃນດິນແດນ ປາແລັສໄຕນ໌ ທີ່ຖືກປິດລ້ອມ ແລະ ໄດ້ເຕືອນຕໍ່ການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນຕື່ມ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງຫ້ອງການຂອງທ່ານ.
ທ່ານ ຊູນາກ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ອິສຣາແອລ ຫຼັງຈາກໄດ້ເດີນທາງຮອດວ່າ “ສຳຄັນທີ່ສຸດ, ຂ້າພະເຈົ້າມາທີ່ນີ້ເພື່ອສະແດງຄວາມສາມັກຄີກັບປະຊາຊົນ ອິສຣາແອລ. ເຈົ້າໄດ້ປະສົບກັບຄວາມທຸກທໍລະມານທີ່ບໍ່ສາມາດເວົ້າອອກມາໄດ້, ການກະທຳທີ່ໂຫດຮ້າຍຂອງລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກທ່ານຮູ້ວ່າ ສະຫະຣາຊະອານາຈັກ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຢືນຢູ່ກັບພວກທ່ານ.”
ທ່ານ ຊູນາກ ແມ່ນມີກຳນົດທີ່ຈະຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງອື່ນໆໃນພາກພື້ນຫຼັງຈາກ ອິສຣາແອລ.
ໃນຖະແຫຼງການກ່ອນໜ້ານີ້, ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າການລະເບີດຢູ່ໂຮງໝໍ ກາຊາ ເມື່ອວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາທີ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບຂອງປະຊາຊົນ ປາແລັສໄຕນ໌ ຈຳນວນຫຼາຍຄວນເປັນ “ຊ່ວງເວລາແຫ່ງການປ່ຽນແປງສຳລັບບັນດາຜູ້ນຳໃນພາກພື້ນນັ້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກທີ່ຈະມາລວມຕົວກັນເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການເຮັດໃຫ້ຄວາມຂັດແຍ້ງອັນຕະລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.” ແລະກ່າວຕື່ມວ່າ ອັງກິດ ຈະ “ຢູ່ໃນແຖວໜ້າໃນຄວາມພະຍາຍາມນີ້.”
ທ່ານ ຊູນາກ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເປີດເສັ້ນທາງເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳເຂົ້າໄປໃນເຂດກາຊາ ຈາກປະເທດ ອີຈິບ ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້, ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ປະຊາຊົນ ອັງກິດ ທີ່ຕິດຄ້າງໃນເຂດກາຊາ ໜີອອກມາ.
ທ່ານ ຊູນາກ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການເສຍຊີວິດຂອງພົນລະເຮືອນທຸກຄົນແມ່ນໂສກນາດຕະກຳ. ແລະ ຊີວິດຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍແມ່ນໄດ້ສູນເສຍໄປລຸນຫຼັງການກະທຳກໍ່ການຮ້າຍທີ່ເປັນຕາຢ້ານຂອງພວກ ຮາມາສ.”
ມີຄົນສັນຊາດອັງກິດຢ່າງໜ້ອຍ 7 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ຢ່າງໜ້ອຍ 9 ຄົນແມ່ນຍັງຫາຍສາບສູນນັບຕັ້ງແຕ່ການໂຈມຕີໃສ່ອິສຣາແອລ, ໂຄງສົກຂອງທ່ານ ຊູນາກ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້.