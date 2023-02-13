ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງ ອັງກິດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ໃນສອງອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ຣັດເຊຍ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ໄດ້ປະສົບກັບການໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດໃນລະດັບທີ່ສູງທີ່ສຸດ ນັບຕັ້ງແຕ່ອາທິດທຳອິດຂອງການບຸກລຸກ ຢູເຄຣນ ເກືອບນຶ່ງປີທີ່ຜ່ານມາ.
ການສັງເກດການຂອງກະຊວງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຂອງ ຢູເຄຣນ ທີ່ ຣັດເຊຍ ໄດ້ສະເລ່ຍຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບ 824 ຄົນຕໍ່ວັນໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ຫຼາຍກວ່າ 4 ເທົ່າຂອງອັດຕາສະເລ່ຍທີ່ຖືກລາຍງານສຳລັບເດືອນມິຖຸນາ ແລະ ກໍລະກົດ. ກະຊວງທີ່ວ່ານັ້ນໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຖິຕິແມ່ນອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຂອງຢູເຄຣນ “ທີ່ເບິ່ງຄືວ່າແນ່ນອນ.”
ການເພີ່ມຂຶ້ນໃນຈຳນວນຜູ້ບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດຂອງ ຣັດເຊຍ ນັ້ນ, ກະຊວງໄດ້ກ່າວວ່າແມ່ນ “ເປັນໄປໄດ້ຍ້ອນ” ຫຼາຍປັດໄຈ, ລວມທັງເຈົ້າໜ້າທີ່ໆຂາດການຝຶກຊ້ອມ, ການປະສານງານ ແລະ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນຢູ່ແນວໜ້າ.
ຂໍ້ມູນການສືບລັບໃໝ່ຂອງສະຫະຣາຊະອານາຈັກອັງກິດ, ທີ່ໄດ້ເອົາລົງໃນທວິດເຕີ, ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ຢູເຄຣນ ຈະສືບຕໍ່ປະສົບກັບການລ້າງຜານໃນລະດັບທີ່ສູງ.
ໃນລະຫວ່າງການກ່າວຄຳປາໄສທາງວິດີໂອປະຈຳວັນຂອງທ່ານເມື່ອວັນອາທິດວານນີ້, ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ຍົກຍ້ອງຄວາມພະຍາຍາມຂອງບັນດາພະນັກງານເພື່ອກອບກູ້ລະບົບໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກການໂຈມຕີ ດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ແລະ ລູກສອງໄຟຂອງ ຣັດເຊຍ ເມື່ອວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍບໍ່ຕ້ອງໄດ້ປະເຊີນກັບໄຟຟ້າມອດຫຼາຍເກີນໄປໃນວັນເສົາ ແລະ ວັນອາທິດວານນີ້.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ, ຂໍ້ເທັດຈິງກໍແມ່ນວ່າ ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟຂະໜາດໃຫຍ່ໃນອາທິດນີ້, ພວກເຮົາສາມາດມີວັນທີ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້ຢ່າງສະຫງົບຫຼາຍວັນ, ເຊິ່ງໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນມືອາຊີບຂອງພະນັກງານໄຟຟ້າຂອງພວກເຮົາ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ. ທ່ານເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງຮູ້ວ່າ: ນີ້ຍັງບໍ່ແມ່ນໄຊຊະນະທີ່ແນ່ນອນໃນແນວໜ້າດ້ານພະລັງງານ. ບໍ່ເປັນຈັ່ງໂຊກ, ມັນອາດມີການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍຄັ້ງໃໝ່ຈາກ ຣັດເຊຍ. ມັນອາດມີການຈຳກັດໃໝ່ ຖ້າມັນມີການທຳລາຍຕໍ່ໄປ ຫຼື ການເຕີບໂຕໃນການບໍລິໂພກ.”
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າການກຳນົດການມອດໄຟຟ້າຈະເກີດຂຶ້ນອີກຄັ້ງນຶ່ງເວລາທີ່ສັບປະດາການເຮັດວຽກໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງອົງການຣອຍເຕີ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຣັດເຊຍ ໄດ້ສືບຕໍ່ການລະດົມຍິງດ້ວຍປືນໃຫຍ່ໃສ່ ຢູເຄຣນ ໃນທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ຍິງໃສ່ເມືອງຕ່າງໆໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາພະຍາຍາມທີ່ຈະຍຶດເອົາດິນແດນເພີ່ມເຕີມໃນພາກພື້ນທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ.