ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ໄດ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມເມືອງ ລາຍແມນ ຢ່າງເຕັມທີ່, ເຊິ່ງແມ່ນສູນກາງການຂົນສົ່ງພາກຕາເວັນອອກທີ່ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງເຂດແດນທີ່ປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ອ້າງເອົາຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາວ່າ ຕອນນີ້ເປັນພາກສ່ວນຂອງ ຣັດເຊຍ.
ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ປະກາດໃນວິດີໂອສັ້ນທາງຊ່ອງ ເທເລແກຣມ ວ່າ “ເມືອງ ລາຍແມ່ນ ແມ່ນຖືກປົດປ່ອຍຢ່າງເຕັມທີ່ແລ້ວ.”
ຣັດເຊຍ ບໍ່ໄດ້ອອກຄຳເຫັນ ກ່ຽວກັບ ຊະຕາກຳຂອງເມືອງ ລາຍແມນ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ແຕ່ໄດ້ກ່າວໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາວ່າກຳລັງທະຫານຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖອນຕົວ ອອກຈາກເຂດດັ່ງກ່າວຍ້ອນເຂົາເຈົ້າຢ້ານວ່າກອງກຳລັງ ຢູເຄຣນ ໃກ້ຈະປິດລ້ອມເຂົາເຈົ້າ. ຣັດເຊຍ ໄດ້ຍຶດເອົາເມືອງລາຍແມນ ໃນເດືອນພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ໄດ້ໃຊ້ມັນເປັນສູນກາງໂລຈິສຕິກ ແລະ ການຂົນສົ່ງສຳລັບການປະຕິບັດການຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນພາກເໜືອຂອງພາກພື້ນ ໂດເນັດສ໌.
ການສູນເສຍເມືອງ ລາຍແມນ ຂອງ ຣັດເຊຍ ແມ່ນການຜ່າຍແພ້ ຢູ່ສະໜາມລົບຄັ້ງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ ນັບຕັ້ງແຕ່ກອງກຳລັງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ທຳການກວາດລ້າງຜ່ານພາກພື້ນ ຄາກີບ ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງ ຢູເຄຣນ ເມື່ອເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ຜັກດັນກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ກັບໄປສູ່ເຂດຊາຍແດນ.
ທ່ານ ເດວິດ ເປເຕຣິສ, ອະດີດຜູ້ອຳນວຍສູນກາງອົງການສືບລັບ ສະຫະລັດ, ໄດ້ກ່າວຕໍ່ລາຍການ This Week ຂອງໂທລະພາບ ABC ວ່າທ່ານ ປູຕິນ “ຈະສືບຕໍ່ຜ່າຍແພ້ໃນສະໜາມລົບ.” ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ມີຄຳຖາມດຽວກໍແມ່ນວ່າ ເວລາໃດທີ່ໜ່ວຍທະຫານ ຣັດເຊຍ ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຈະຍອມຈຳນົນ.
ທ່ານ ເປເຕຣິສ ໄດ້ກ່າວວ່າເຖິງແມ່ນວ່າ ທ່ານ ປູຕິນ ຈະຂົ່ມຂູ່ໃຊ້ອາວຸດນິວເຄລຍຍຸດທະວິທີຕໍ່ ຢູເຄຣນ ກໍຕາມ, ມັນຈະບໍ່ປ່ຽນແປງສິ່ງນີ້.”
ສະມາຊິກສະພາສູງ ສະຫະລັດ ທ່ານ ມາໂກ ຣູບີໂອ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ລາຍການ State of the Union ຂອງໂທລະພາບ CNN ວ່າ “ມັນບໍ່ມີທາງທີ່ ຣັດເຊຍ ຈະຊະນະສົງຄາມນີ້ແທ້ໆ.” ແຕ່ທ່ານ ຣູບີໂອ ໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານເປັນຫ່ວງວ່າທ່ານ ປູຕິນ ອາດໂຈມຕີຄັງສະໜອງອາວຸດ ຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກ ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຢູເຄຣນ ໃນປະເທດຕ່າງໆຂອງອົງການ NATO ຄືປະເທດ ໂປແລນ ທີ່ອາດນຳໄປສູ່ຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ກວ້າງອອກ, ໂດຍຄາດວ່າບັນດາພັນທະມິດຕາເວັນຕົກຈະຕອບໂຕ້ຄືນ ຕໍ່ທຸກໆການໂຈມຕີຕໍ່ເພື່ອນສະມາຊິກອົງການ NATO.
ທ່ານ ເຊີຮີ ໄຮໄດ ຜູ້ປົກຄອງພາກພື້ນ ລູຮານສ໌ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງພາກພື້ນ ໂດເນັດສ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າການຄວບຄຸມເມືອງລາຍແມນ ອາດຊ່ວຍໃຫ້ ຢູເຄຣນ ຢຶດເອົາຄືນເຂດແດນທີ່ໄດ້ສູນເສຍໄປ ໃນພາກພື້ນຂອງທ່ານ, ເຊິ່ງ ມົສກູ ໄດ້ປະກາດໃນຕົ້ນເດືອນກໍລະກົດວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍຶດເອົາ.