ສະຫະລາດຊະອານາຈັກ ດໍາເນີນການລົງໂທດຕໍ່ຊາວອີຣ່ານ 7 ຄົນ ທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບການລົງໂທດໂດຍສະຫະລັດ ມາກ່ອນ

ສະຫະລາດຊະອານາຈັກອັງກິດ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມສະຫະລັດ ໃນການດໍາເນີນການຕໍ່ອີຣ່ານ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ໂດຍໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດ ຕໍ່ 7 ສ່ວນບຸກຄົນ, ລວມທັງຫົວຫນ້າກອງກໍາລັງ ກຸດສ໌ (Quds) ຂອງອີຣ່ານ.
ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີ ທ່ານເອັສເມລ ການີ (Esmail Qaani) ຜູ້ບັນຊາການກອງກຳລັງກຸດສ໌, ເຊິ່ງເປັນກອງກຳລັງພິທັກປະຕິວັດອີຣານ ຫຼື IRGC ທີ່ຄວບຄຸມກອງທະຫານບ້ານ ໃນທົ່ວປະເທດເລບານອນ, ອີຣັກ, ເຢເມນ ແລະ ຊີເຣຍ, ສະຫະລາດຊະອານາຈັກ ໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ອີກ 6 ຄົນທີ່ພົວພັນກັບ ກຸ່ມ IRGC-QF ເຊິ່ງເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງປາແລັສໄຕນ໌, ກຸ່ມຮາມາສ ແລະ ກຸ່ມອິສລາມ ປາແລັສໄຕນ໌ ຈີຮາດ.
ໃນກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ສະຫະລັດໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ 7 ສ່ວນບຸກຄົນ ທີ່ປະເຊີນໜ້າ ກັບການປະຕິບັດງານຂອງສະຫະລາດຊະອານາຈັກ, ແລະໄດ້ລົງໂທດອີກຄົນນຶ່ງຄື ທ້າວມາຈີດ ຊາຣີ (Majid Zaree) ທີ່ສະໜັບສະໜຸນກຸ່ມ ເຮັສໂບລລາ ແລະ ກຸ່ມຮາມາສ.
ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວປະເຊີນກັບການຫ້າມເດີນທາງ ເຊັ່ນດຽວກັບການກັກຊັບສິນກ່ຽວກັບການກ່າວຫາວ່າ ພວກເຂົາມີສ່ວນຮ່ວມກັບ ອີຣ່ານ ເຊັ່ນດຽວກັບການວາງແຜນ ທີ່ຈະສັງຫານພົນລະເຮືອນຢູ່ໃນດິນແດນຂອງສະຫະລາດຊະອານາຈັກ.