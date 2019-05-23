ບໍລິສັດໂທລະສັບມືຖືສີ່ແຫ່ງຂອງ ອັງກິດ ກັບ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ເລື່ອນແຜນການທີ່ຈະຂາຍໂທ
ລະສັບຊະນິດໃໝ່ຈາກບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີ ຫົວເຫວີຍ ຂອງ ຈີນ ລຸນ ຫຼັງການຫ້າມຢ່າງ
ກະທັນຫັນ ຕໍ່ບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ດັ່ງກ່າວ ໂດຍ ສະຫະລັດ.
ໂດຍອ້າງເຖິງບັນຫາຄວາມປອດໄພ, ສະຫະລັດ ໄດ້ຫ້າມບໍລິສັດຕ່າງໆຂອງ ອາເມຣິກາ
ຢ່າງຈິງຈັງໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ຈາກການຈຳໜ່າຍຊິ້ນສ່ວນທີ່ສຳຄັນຂອງບໍລິສັດ ຫົວເຫວີຍ
ແລະ ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ກາຍເປັນຜູ້ຜະລິດໂທລະ
ສັບສະຫຼາດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດເປັນອັນດັບສອງຂອງໂລກ. ບໍລິສັດໂທລະຄົມຕ່າງໆ ຈະໄດ້ຮັບ
ເວລາ 90 ວັນ ເພື່ອຊອກຫາຜູ້ຈຳໜ່າຍອື່ນ.
ບໍລິສັດ EE ແລະ Vodaphone ຂອງ ອັງກິດ ແລະ ບໍລິສັດ KDDI ແລະ Y! Mobile
ຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢຸດການຂາຍໂທລະສັບສະຫຼາດ
ຫົວເຫວີຍ ຊົ່ວຄາວ, ລວມທັງການສັ່ງລ່ວງໜ້າສຳລັບໂທລະສັບພ້ອມກັບເທັກໂນໂລຈີ
5G ນັ້ນ.
ບັນດາບໍລິສັດ ອັງກິດ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ອ້າງເຖິງບັນຫາຄວາມປອດໄພ ກ່ຽວກັບ ໂທລະ
ສັບ 5G ຂອງ ຫົວເຫວີຍ ແລະ ຕ້ອງການທີ່ຈະປະເມີນຜົນກະທົບ ກ່ຽວກັບ ການປາບ
ປາມຂອງ ສະຫະລັດ ນັ້ນວ່າ ເປັນຫດຜົນ ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການຕັດສິນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ບໍລິສັດ ຫົວເຫວີຍ ໄດ້ອອກມາຕອບຕໍ່ບັນດາບໍລິສັດໂທລະສັບມືຖືດັ່ງກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າ
ຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບ ຄວາມກົດດັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ຕໍ່ບັນດາຜູ້ຈຳໜ່າຍຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ວ່າເຂົາ
ເຈົ້າໝັ້ນໃຈວ່າ ສະຖານະການດັ່ງກ່າວສາມາດໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ.
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