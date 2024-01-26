ອັງກິດ ແລະ ສະຫະລັດ ລົງໂທດຕໍ່ຜູ້ນໍາອະວຸໂສຂອງກຸ່ມກະບົດຮູຕີ ທີ່ພົວພັນກັບການໂຈມຕີການຂົນສົ່ງໃນທະເລແດງ

ອັງກິດ ແລະ ສະຫະລັດ, ໃນວັນພະຫັດມື້ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ລົງໂທດເຈົ້າຫນ້າທີ່ອະວຸໂສ 4 ຄົນຂອງກຸ່ມກະບົດຮູຕີ ສໍາລັບບົດບາດຂອງພວກເຂົາ ໃນການສະ ຫນັບສະຫນຸນ ຫຼືຊີ້ນໍາໂດຍກົງຕໍ່ການໂຈມຕີການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຢູ່ໃນທະເລແດງ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ Reuters.
ການໂຈມຕີຂອງກຸ່ມກະບົດຮູຕີ ໄດ້ລົບກວນການຂົນສົ່ງທົ່ວໂລກ ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຢ້ານກົວຕໍ່ໄພເງິນເຟີ້ຂອງໂລກ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ເພີ້ມຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງເລິກເຊິ່ງທີ່ວ່າ ຜົນກະທົບຈາກສົງຄາມອິສຣາແອລ ແລະກຸ່ມ ຮາມາສ ສາມາດເຮັດໃຫ້ພາກຕາເວັນອອກກາງບໍ່ມີສະຖຽນລະພາບໄດ້.
ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການລົງໂທດເຫຼົ່ານັ້ນ ມີລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ຂອງກຸ່ມຮູຕີ ທ່ານໂມຮາເມັດ ນາສຊາ ອາລ-ອາຕີຟີ (Mohamed Nasser al-Atifi), ຜູ້ບັນຊາການກອງທັບເຮືອຮູຕີ ທ່ານມູຮໍາມາດ ຟາເດລ ອາບ ອາລ-ນາບີ (Muhammad Fadl Abd Al-Nabi), ຫົວໜ້າກອງກຳລັງປ້ອງກັນຊາຍຝັ່ງ ທ່ານມູຮໍາມາດ ອາລີ ອາລ-ກາດີຣີ (Muhammad Ali al-Qadiri) ແລະ ທ່ານມູຮໍາເມັດ ອາມາດ ອາລ-ຕາລິບີ (Muhammed Ahmad al-Talibi) ຜູ້ທີ່ລັດຖະບານຂອງທັງສອງປະເທດກ່າວວ່າ ເປັນຜູ້ບັນຊາການຈັດຫາອາວຸດໃຫ້ກອງກໍາລັງຮູຕີ.
"ການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍ ຍັງຄົງດໍາເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປ ຂອງພວກກະບົດຮູຕີຕໍ່ຂະບວນ ເຮືອຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະລູກເຮືອທີ່ເປັນພົນລະເຮືອນ ແມ່ນເປັນການຂົ່ມຂູ່ລົບກວນຕໍ່ຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງສິນຄ້າສາກົນ ແລະເສລີພາບໃນການເດີນເຮືອ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ສະຖຽນລະພາບ, ແລະຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງ ເຮືອງຂອງໂລກ." ອີງຕາມການກ່າວໃນຖະແຫຼງການຂອງ ທ່ານບຣາຍອັນ ເນລຊັນ (Brian Nelson), ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນສະຫະລັດ ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະສືບລັບການເງິນ.
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