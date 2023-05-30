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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານ​ບ​ລິງ​ເຄັນ​ ເອີ້ນກົດໝາຍຕ້ານການຮັກ ​ຄົນເພດ​ດຽວ​ກັນ​ຂອງ​ອູ​ການ​ດາ ​ວ່າ "ເປັນ​ການ​ທຳ​ລາຍ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ທີ່ ກວ້າງ​ຂຶ້ນ”

(ພາບ​ໃນ​ແຟມ) ຄູ່​ສາ​ມີ​ພັນ​ລະ​ຍາ​ທີ່​ເປັນ​ເກເອົາ​ທຸງ​ຂອງ​ພວກ​ຮັກ​ຄົນ​ເພດ​ດຽວ​ກັນມາ​ຫົ່ມຂະ​ນະ​ທີ່​ຢືນ​ຖ່າຍ​ຮູບ​ຢູ່​ອູ​ການ​ດາ, ວັນ​ທີ 25 ມີ​ນາ, 2023
ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານແອນ​ໂທ​ນີ ບ​ລິງ​ເຄັນ ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້​ກະ​ຊວງຂອງ​ທ່ານ​ປັບ​ປຸງ​ຂໍ້​ແນະ​ນໍາ​ໃນການ​ເດີນ​ທາງ​ໄປອູ​ການ​ດາ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ປະ​ເທດ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ຕາ​ເວັນ​ອອກແຫ່ງນັ້ນ ​ໄດ້​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ກົດ​ຫມາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ ​ຕ້ານ​ການຮັກຄົນ​ເພດດຽວ​ກັນ​ສະ​ບັບ​ໃຫມ່​ທີ່​ເຄັ່ງ​ຄັດ.

ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການທີ່ເຜີຍ​ແຜ່ອອກມາໃນຕອນບ່າຍວັນຈັນວານນີ້ ທ່ານບ​ລິງ​ເຄັນ ກ່າວວ່າ ທ່ານຍັງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ເຈົ້າຫນ້າທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ພິຈາລະນາ ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ເປັນ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຈຳ​ກັດ​ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຕໍ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ອູ​ການ​ດາ ແລະບຸກຄົນອື່ນໆ "ສໍາລັບການລ່ວງລະເມີດສິດທິມະນຸດ ທົ່ວໄປ, ລວມທັງ ສິດທິມະ ນຸດຂອງພວກ​ຮັກ​ຄົນເພດ​ດຽວ​ກັນ ຫລື LGBTQI+."

ຫົວ​ໜ້ານັກການທູດຂອງສະຫະລັດທ່ານນີ້ກ່າວວ່າ "ຄວາມລົ້ມແຫລວໃນການ ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ຂອງພວກ LGBTQI+ ໃນອູ​ການ​ດາແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງການທໍາລາຍການ​ປົກ​ປ້ອງສິດທິມະນຸດ ທີ່ກວ້າງກວ່າ ທີ່ເຮັດໃຫ້ພົນລະເມືອງອູ​ການ​ດາມີຄວາມສ່ຽງ ແລະທໍາລາຍຊື່ສຽງຂອງປະເທດ ທີ່ເປັນຈຸດຫມາຍປາຍ ທາງຂອງການລົງທຶນ, ການພັດທະນາ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ແລະຂອງຊາວ ອົບພະຍົບ.”

​ທະ​ນາ​ຄວາມ​ ແລະ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວດ້ານ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດໄດ້​ນຳ​ພາ​ພວກ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວຍື່ນ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ເພື່ອຄັດ​ຄ້ານ​ກົດ​ໝາຍຕ້ານການຮັກຄົນເພດດຽວກັນ ທີ່​ເຊັນ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ໂດຍປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Yoweri Museveni ຢູ່​ສານ​ດ້ານ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ກຳ​ປາ​ລາ, ວັນ​ທີ 29 ພຶດ​ສະ​ພາ, 2023
​ທະ​ນາ​ຄວາມ​ ແລະ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວດ້ານ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດໄດ້​ນຳ​ພາ​ພວກ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວຍື່ນ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ເພື່ອຄັດ​ຄ້ານ​ກົດ​ໝາຍຕ້ານການຮັກຄົນເພດດຽວກັນ ທີ່​ເຊັນ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ໂດຍປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Yoweri Museveni ຢູ່​ສານ​ດ້ານ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ກຳ​ປາ​ລາ, ວັນ​ທີ 29 ພຶດ​ສະ​ພາ, 2023
ສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນ LGBTQ ຂອງອູການດາພາ​ກັນ​ຕື່ນຕົກໃຈ ຫຼັງຈາກ ການໃຫ້ສັດ​ຕະ​ຍະ​ບັນແກ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການມີເພດສຳພັນຂອງ​ຄົນ​ຮັກ​ເພດ​ດຽວ​ກັນ ​ຖືກ​ເຊັນ​ຮັບ​ຮອງ​ໃຫ້​ເປັນກົດໝາຍໃນວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍປະ ທານາທິບໍດີໂຢ​ເວີ​ຣີ ມຸ​ເຊ​ເວ​ນີ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຍົກ​ເລີກກົດ​ໝາຍ​ນັ້ນ ແລະ​ໄດ້​ຍື່ນ​ແຈ້ງ​ການ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ​ຕໍ່​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳຂອງ​ປະ​ເທດ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເຈດ​ຕະ​ນາ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ທີ່​ຈະນຳ​ເອົາ​ເລື່ອງ​ນີ້​ຂຶ້ນ​ສານ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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