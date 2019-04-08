ປະທານາທິບໍດີອູການດາ ທ່ານ ໂຢເວຣີ ມູເຊເວນີ ໄດ້ສະເໜີການຄ້ຳປະກັນອີກຄັ້ງນຶ່ງ
ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານເປັນບ່ອນປອດໄພສຳລັບການຢ້ຽມຢາມ ຫຼັງ
ຈາກກຸ່ມຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງຊາວອາເມຣິກັນຄົນນຶ່ງ ແລະຄົນ
ຂັບລົດຂອງນາງ ຜູ້ທີ່ຖືກລັດພາໂຕໂດຍພວກມືປືນຢູ່ສວນອຸດທະຍານແຫ່ງຊາດ.
ທ່ານ ມູເຊເວນີ ກ່າວຢູ່ໃນທວິດເຕີວ່າ “ພວກເຮົາຈະຮັບມືກັບກັບອາຊະຍາກອນເຫລົ່າ
ນີ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຮັບປະກັນອີກປະເທດ ແລະບັນດານັກທ່ອງທ່ຽວ
ຂອງພວກເຮົາອີກຄັ້ງນຶ່ງວ່າ ປະເທດ ອູການດາ ແມ່ນປອດໄພ ແລະ ພວກເຮົາຈະສືບ
ຕໍ່ປັບປຸງການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນສວນອຸດທະຍານຂອງພວກເຮົາ. ຈົ່ງມາ ແລະ
ມ່ວນຊື່ນກັບໄຂ່ໝຸກແຫ່ງອາຟຣິກາ.
ພວກມືປືນສີ່ຄົນທີ່ບໍໍ່ສາມາລະບຸໄດ້ ໄດລັກພາໂຕນາງ ຄິມເບີລີ ຊູ ເອັນດີຄັອດ ອາຍຸ
56 ປີ ແລະຄົນຂັບລົບຂອງນາງ ທ້າວ ຊັງ-ໂປລ ມີຣັງ ໃກ້ກັບບ່ອນພັກຢູ່ປ່າ ຢູ່ໃນ
ສວນອຸດທະຍານ ຄວີນ ເອລິຊາເບັດ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້. ຜູ້ເຖົ້າສອງຄົນທີ່ຖືກປຸ້ນ ແຕ່
ບໍ່ຖືກຈັບຕົວໄປ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ອຸດທະຍານຊາບເຖິງການລັກພາໂຕນັ້ນ.
ການລັກພາໂຕໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນພາກສ່ວນ ອິສຮາຊາ ຂອງສວນອຸດທະຍານ ຊຶ່ງ
ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຊາຍແດນ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕ ຄອງໂກ.
ຕຳຫຼວດ ອູການດາ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ນາງ ເອັນດີຄັອດ ແລະທ້າວ
ມີຣັງ ປອດໄພດີ ແລະ ມີສຸຂະພາບດີຫຼັງຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອ.
ໂຄສົກຕຳຫຼວດ ທ່ານ ໂປລລີ ນາມາເຢ ກ່າວວ່າ ພວກລັກພາໂຕ ໄດ້ໃຊ້ໂທລະສັບ
ຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍຄົນນຶ່ງ ຮຽກຄ່າໄຖ່ 500,000 ໂດລາ.
ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ມັນຍັງບໍ່ຊັດເຈນວ່າໄດ້ມີການຈ່າຍຄ່າໄຖ່ສຳລັບ ນາງ ເອັນດີ
ຄັອດ ຫຼືບໍ່, ຜູ້ທີ່ມາເມືອງ ຄັອສຕາ ເມສາ, ລັດຄາລິຟໍຣເນຍ, ບ່ອນທີ່ນາງມີຮ້ານບົວລ
ະບັດຜິວໜັງນ້ອຍແຫ່ງນຶ່ງ.
ອູການດາ ໄດ້ຮັບເງິນເຂົ້າປະເທດປະມານ 1 ພັນ 3 ຮ້ອຍລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ ຈາກນັກ
ທ່ອງທ່ຽວ.
ທ່ານ ບາເຊີຣ ຮັງກີ ໂຄສົກສຳລັບອຳນາດການປົກຄອງສັດປ່າ ອູການດາ ໄດ້ຍອມ
ຮັບວ່າການລັກພາໂຕ ອາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ອຸດສາຫະກຳທ່ອງທ່ຽວ ແຕ່ໄດ້
ກ່າວວ່າ ບັນດານັກທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງລະມັດລະວັງເວລາເດີນທາງເຂົ້າສູ່ສວນອຸດທະ
ຍານແຫ່ງຊາດ.
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