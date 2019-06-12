ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງ ອູການດາ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າເດັກຊາຍອາຍຸ 5 ປີໄດ້ຖືກກວດ
ພົບວ່າ ຕິດເຊື້ອໄວຣັສ ອີໂບລາ, ເປັນຂີດໝາຍຄັ້ງທຳອິດທີ່ໄວຣັສດັ່ງກ່າວ ໄດ້ແຜ່ຂ້າມ
ເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງປະເທດ, ໃນລະຫວ່າງສິ່ງທີ່ໄດ້ກາຍເປັນການແຜ່ລະບາດທີ່
ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດເປັນອັນດັບສອງໃນບັນທຶກປະຫວັດສາດ.
ເດັກນ້ອຍຊາວ ຄອງໂກ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ເດີນທາງຮອດປະເທດ ອູການດາ ກັບພໍ່ແມ່ຂອງລາວ
ໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ໄດ້ຖືກຈັດໃຫ້ຢູ່ໂດດດ່ຽວໃນໂຮງໝໍ ທີ່ເມືອງ ຄາເຊເຊ, ເປັນ
ເມືອງທີ່ຕັ້ງຢູ່ຕາມເຂດຊາຍແດນກ້ຳຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດ ຕິດກັບສາທາລະນະລັດ
ປະຊາທິປະໄຕ ຄອງໂກ.
ຂ່າວດັ່ງກ່າວໄດ້ສະເທືອນຂວັນຂອງບັນດາພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້
ເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລາມຂອງເຊື້ອໄວຣັສຂ້າມເຂດຊາຍແດນ
ຈາກປະເທດ ຄອງໂກ, ບ່ອນທີ່ຫຼາຍກວ່າ 2,000 ກໍລະນີໄດ້ຖືກບັນທຶກໃນ 10 ເດືອນ
ທີ່ຜ່ານມາ. ເກືອບ 1,400 ຄົນໃນນັ້ນແມ່ນໄດ້ເສຍຊີວິດ.
ອົງການອະນາໄມໂລກໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກ ແລະ ອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດ້ສົ່ງທີມຮັບມືສຸກເສີນ ໄປເມືອງ ຄາເຊເຊ ເພື່ອລະ
ບຸຕົວຄົນອື່ນໆຜູ້ທີ່ອາດມີຄວາມສ່ຽງ, ແລະ ຮັບປະກັນວ່າເຂົາເຈົ້າຖືກຕິດຕາມ ແລະ
ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ ຖ້າເຂົາເຈົ້າບໍ່ສະບາຍ.”
ບັນດາພະນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ສູນກາງສຳລັບການຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນໂຣກ
ສະຫະລັດ ແລະ ອົງການ USAID ໄດ້ເລີ່ມການຝຶກຊ້ອມ ແລະ ສັກຢາໃຫ້ພະນັກ
ງານປິ່ນປົວສຸຂະພາບໃນປະເທດ ອູການດາ, ຣວັນດາ ແລະ ຊູດານໃຕ້, ທຸກໆປະ
ເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຄຽງ ກັບພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຂອງ ຄອງໂກ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ