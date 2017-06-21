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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານ Kalanick ຫົວໜ້າບໍລິຫານ ຂອງ Uber ລາອອກ ຍ້ອນຖືກກົດດັນ

ທ່ານ Travis Kalanick ກ່າວປາໄສ ຕໍ່ພວກນັກສຶກສາ ໃນລະຫວ່າງ ການແລກຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ຢູ່ທີ່ວິທະຍາເຂດ ຂອງສະຖາບັນ ເທັກໂນໂລຈີ ອິນເດຍ ຫຼື (IIT) ໃນນະຄອນ ມຸມໄບ, ປະເທດອິນເດຍ, ວັນທີ 19 ມັງກອນ 2016.

ທ່ານ Travis Kalanick ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຮ່ວມ ຂອງການເອີ້ນບໍລິການລົດ Uber ໄດ້ລາອອກ
ຈາກຕຳແໜ່ງ ຫົວໜ້າບໍລິຫານລະດັບສູງ ຂອງບໍລິສັດ ຍ້ອນຖືກກົດດັນຈາກບັນດາ
ນັກລົງທຶນ.

ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ ບໍລິສັດ Uber ກຳລັງຮັບມືກັບບັນຫາ
ການ​ລວນ​ລາມທາງເພດ ທີ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ​ໃຫ້​ຮູ້ ຢູ່ທີ່ສຳນັກງານຕ່າງໆຂອງຕົນ
ຖ່າມກາງການສືບສວນສອບສວນ ເຂົ້າໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງບໍລິສັດ ທີ່ຈະນຳພາ ບັນດາໜ່ວຍງານຄວບຄຸບລະບຽບ ຂອງລັດຖະບານ ຢູ່ໃນທ້ອງ ຖິ່ນ ໄປ​ໃນ​ທາງ​
ທີ່​ບໍ່​ຖືກຕ້ອງ.

ຂ່າວຄາວ ການລາອອກຂອງ ທ່ານ Kalanick ໄດ້ເປີດໂປງອອກມາ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້
ນຶ່ງສັບປະດາ ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ປະກາດ ວ່າ ທ່ານຈະພັກການ ເພື່ອໄວ້ອາໄລແກ່
ການເສຍຊີວິດ ຂອງແມ່ ຂອງທ່ານ.

ບັນດາຜູ້ອຳນວຍການ ຄະນະກຳມະການຂອງບໍລິສັດ Uber ໄດ້ອອກ ຖະແຫລງ
ການສະໜັບສະໜູນ ສະບັບນຶ່ງ ໂດຍກ່າວວ່າ ທ່ານ Kalanick “ແມ່ນ​ໃຫ້​ຄວາມ​
ສຳຄັນ​ແກ່ບໍລິສັດ Uber ມາກ່ອນສະເໝີ.”

ຖະແຫລງການນັ້ນ ໄດ້ກ່າວອີກວ່າ “ດ້ວຍການກ້າວອອກໄປນັ້ນ ທ່ານ Kalanick
ໄດ້ເອົາເວລາເພື່ອດູແລຕົນເອງ ຈາກໂສກນາດຕະກຳສ່ວນຕົວ ໃນຂະນະດຽວກັນ
ກໍອຳນວຍໃຫ້ບໍລິສັດ ມີໂອກາດໂອບອ້ອມ ເອົາພາລະກິດໃໝ່ນີ້ ໃນປະຫວັດສາດ
ຂອງ Uber. ພວກເຮົາ ຍິນດີທີ່ຈະສືີບຕໍ່ຮັບໃຊ້ ຮ່ວມກັນກັບ ທ່ານ ຢູ່ໃນຄະນະ
ກຳມະການ.”

ຖະແຫລງການ ຂອງທ່ານ Kalanick ເອງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ “ໄດ້ຮັບເອົາ ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ
ຂອງບັນດາຜູ້ລົງທຶນ” ໃນການກ້າວອອກໄປ ເພື່ອທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດ Uber
ສາມາດ ກັບຄືນໄປສ້າງສາ ແທນທີ່ຈະມີສິ່ງລົບກວນ ກັບການຜິດຖຽງກັນຕື່ມອີກ.”

ບໍລິສັດ Uber ດຳເນີນການ ຢູ່ໃນ 80 ກວ່າປະເທດ ບ່ອນທີ່ປະຊາຊົນ ສາມາດໃຊ້
ແອັບຂອງໂທລະສັບສະຫຼາດ ຈັດແຈງການມາຮັບ.

Uber CEO
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