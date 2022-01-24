ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອເມີເຣັສ ຫຼື UAE ກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ຍິງສະກັດກັ້ນລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ 2 ລູກ ທີ່ແນເປົ້າໝາຍ ໃສ່ນະຄອນຫຼວງອາບູດາບີ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອເມີເຣັສ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງລູກສອນໄຟ ໄດ້ຕົກລົງມາໂດຍບໍ່ໄດ້ເປັນອັນຕະລາຍໃດໆ ແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອເມີເຣັສ “ພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະຮັບມືກັບໄພຂົ່ມຂູ່ໃດໆກໍຕາມ ແລະຈະເອົາທຸກມາດຕະການທີ່ຈຳເປັນເພື່ອປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ຈາກການໂຈມຕີ.
ໃນອາທິດແລ້ວ ການໂຈມຕີທີ່ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍພວກກະບົດຮູຕີ ໃນປະເທດເຢເມນ ໄດ້ຖືກຄັ້ງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ອາບູດາບີ ເຮັດໃຫ້ 3 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະອີກ 6 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອເມີເຣັສ ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງແນວໂຮມ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ທີ່ໄດ້ທຳການໂຈມຕີທາງອາກາດຫຼາຍໆຄັ້ງຕໍ່ທີ່ຕັ້ງຂອງພວກກະບົດຮູຕີ ໃນປະເທດເຢເມນ ນັບແຕ່ໄດ້ມີການໂຈມຕີເມື່ອອາທິດແລ້ວ.
ສື່ມວນຊົນ ຂອງທາງການຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ລາຍງານໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ທີ່ຍິງໂດຍພວກກະບົດຮູຕີ ໄດ້ຕົກລົງໃສ່ ພາກໃຕ້ ຂອງປະເທດ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ບາດເຈັບຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄົນ.
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