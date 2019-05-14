ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ນັກຊ່ຽວຊານທາງທະຫານ ເຊື່ວວ່າ ໄດ້ມີການວາງລະເບີດໃສ່ກຳປັ່ນ 4 ລຳ ນອກແຄມຝັ່ງທະເລຂອງສະຫະລັດເອມີເຣັສ ຫຼື UAE ໃນວັນອາທິດຜ່ານມານີ້ ແລະໄດ້ສົງໄສວ່າ ອີຣ່ານ ອາດມີສ່ວນພົວພັນ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າ ຍັງບໍ່ມີຫຼັກຖານໃດໆເທື່ອ.
ກຳປັ່ນລຳລຽງນ້ຳມັນ 2 ລຳ ທີ່ເປັນຂອງຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ກ່າວວ່າ ກຳປັ່ນດັ່ງ ກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຮັບ “ຄວາມເສຍຫາຍສົມຄວນ” ໃນອັນທີ່ UAE ເອີ້ນວ່າ ການກໍ່
ວິນາດສະກຳ ນັ້ນ.
ລັດຖະມົນຕີການນ້ຳມັນຂອງຊາອຸດີ ທ່ານ ຄາລິດ ແອລ-ຟາລິດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີ
ແມ່ນຕັ້ງໃຈຈະບ່ອນທຳລາຍ “ຄວາມໝັ້ນຄົງຕໍ່ການສົ່ງນ້ຳມັນໄປໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກ
ໃນທົ່ວໂລກ.”
ສ່ວນອີກລຳນຶ່ງນັ້ນ ແມ່ນກຳປັ່ນ ທີ່ຕິດທຸງນໍເວ ແລະລຳທີ 4 ນັ້ນແມ່ນຂອງ UAE.
ບໍ່ມີຜູ້ໃດບາດເຈັບ ແລະກໍບໍ່ມີນຳມັນຮົ່ວໄຫຼອອກມາ ຈາກໂຈມຕີຄັ້ງນີ້.
ຈົນເທົ່າເຖິງປັດຈະບັນນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ຍັງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດຫຍັງກ່ຽວກັບວ່າ
ແມ່ນຫຍັງແທ້ເກີດຂຶ້ນ ຕໍ່ກຳປັ່ນທັງ 4 ລຳດັ່ງກ່າວ ແລະຍັງບໍ່ທັນ ມີຫຼັກຖານໃດໆ ທີ່ວ່າ
ແມ່ນໃຜ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ.
ແຕ່ນຶ່ງໃນເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ວໍຊີງຕັນ ສົງໄສວ່າ ແມ່ນອີຣ່ານ.
“ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ອີ່ຣ່ານກະທຳ…ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ທ່ານເຫັນຢູ່ແລ້ວວ່າ ອີຣ່ານ ມັກເຮັດ
ເລື່ອງແບບນີ້…ມັນເຂົ້າກັບການກະທຳຂອງພວກເຂົາ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່
ໄດ້ບອກກັບອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ ໄປ.
ໂຄສົກຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງອີຣ່ານ ທ່ານ Abbas Mousavi ໄດ້ກ່າວ
ໃນວັນຈັນວານນີ້ກ່ຽວກັບການໂຈມຕີນີ້ວ່າ “ມັນເປັນເລື້ອງທີ່ໜ້າຕົກໃຈແລະໜ້າ
ເສຍໃຈ.”ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມີ “ການສືບສວນສອບສວນຕື່ມອີກ,” ໂດຍເຕືອນວ່າ
ເຫດການດັ່ງກ່າວ ອາດເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນການວາງແຜນຈາກ ພັກຝ່າຍທີ່ພະຍາຍາມ
ສ້າງຄວາມປັ່ນປ່ວນ ໃນຂົງເຂດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ “ເປັນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳຂຸ່ນ” ໃນການ
ອອກຄວາມເຫັນທີ່ວ່ານີ້.
ອົງການຄຸ້ມຄອງການເດີນເຮືອທາງທະເລຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ເຕືອນໃນສັບປະດາ
ແລ້ວນີ້ຕໍ່ອັນທີ່ຕົນຮ້ອງວ່າ “ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ມີເພີ້ມຂຶ້ນທີ່ວ່າ ອີຣ່ານ ຫຼື ບໍ່ ກໍພວກ
ລູກສະໝຸນທີ່ຢູ່ໃນຂົງເຂດ ອາດເອົາບາດກ້າວ ຕໍ່ຕ້ານຜົນປະໂຫຍດຂອງສະຫະລັດ
ແລະຄູ່ພາຄີ…ໂດຍຈະແນເປົ້າໝາຍໃສ່ກຳປັ່ນພານິດ ທີ່ຮວມທັງກຳປັ່ນລຳລຽງ
ນ້ຳມັນ ຫຼືບໍ່ ກໍກຳປັ່ນກອງທັບເຮືອຂອງສະຫະລັດ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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