ການຊ່ວຍເຫລືອຂອງສະຫະລັດໃນການຂຸດຄົ້ນລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຫລື UXO ແກ່ລາວທີ່ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນແຕ່ປີ 1996 ເປັນຕົ້ນມານັ້ນນັບມື້ນັບເພີ້ມຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນ 3 ປີຜ່ານມານີ້ ອີງຕາມທ່ານຄຳພັນ ອັ່ນລາວັນ, ອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສປປ ລາວ ປະຈຳສະຫະລັດ ທີ່ກ່າວຢູ່ໃນການໃຫ້ສຳພາດກັບວີໂອເອ ກ່ອນຈະອອກເດີນທາງກັບຄືນປະເທດ ເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ວ່າ:
ທ່ານຄຳພັນໄດ້ມາດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ນັບແຕ່ເດືອນມີນາ ປີ 2020 ຫາເດືອນນີ້. ທ່ານເວົ້າວ່າ ການຊ່ວຍເຫລືອຂອງສະຫະລັດໃນດ້ານ UXO ເປັນວຽກງານບູລິມະສິດສູງອັນນຶ່ງໃນການຮ່ວມມື ແລະພົວພັນສອງຝ່າຍຂອງລາວກັບສະຫະລັດ. ມັນຍິ່ງເພີ້ມຄວາມສຳຄັນເພີ້ມຂຶ້ນອີກນັບ ຕັ້ງແຕ່ການຢ້ຽມຢາມລາວ ອັນເປັນປະຫວັດການ ຂອງທ່ານບາຣັກ ໂອບາມາ, ອະດີດປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງທ່ານປະກາດໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫລືອດ້ານນີ້ 90 ລ້ານໂດລາສຳລັບ 3 ປີ (2017-2019). ຈາກນັ້ນກໍເພີ້ມຂຶ້ນມາເລື້ອຍໆໃນ 3 ປີຜ່ານມາ.
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