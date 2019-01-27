ສະຫະລັດ ແລະ ກຸ່ມຕາລີບານ ອາດໄດ້ຕົກລົງກັນແລ້ວ ກ່ຽວກັບ ແຜນການສຳລັບບ
ກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ ທີ່ຈະເດີນທາງອອກຈາກ ອັຟການິສຖານ, ແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ຮູ້ ກ່ຽວ
ກັບ ຂ່າວຄືບໜ້ານັ້ນໄດ້ບອກວີໂອເອໃນວັນເສົາວານນີ້. ໃນການຕອບແທນ, ກຸ່ມກະ
ບົດດັ່ງກ່າວຈະໃຫ້ການຮັບປະກັນວ່າ ບໍ່ມີກຸ່ມກໍ່ການສາຮ້າຍສາກົນໃດ ຈະໄດ້ຮັບອະ
ນຸຍາດໃນການໃຊ້ດິນແດນຂອງ ອັຟການິສຖານ ເພື່ອຂົ່ມຂູ່ ອາເມຣິກາ ຫຼື ປະເທດ
ອື່ນໆໃນອະນາຄົດ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈດັ່ງກ່າວແມ່ນຜົນທີ່ອອກມາຂອງການເຈລາທີ່ເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ບໍ່ຖືກລົບ
ກວນ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະ ຕົວແທນຂອງກຸ່ມກະບົດໃນນະຄອນຫຼວງ ໂດຮາ
ປະເທດ ກາຕ້າ. ບັນດາຜູ້ແທນຂອງລັດຖະບານເຈົ້າພາບ ແລະ ປາກິສຖານ ກໍໄດ້
ເຂົ້າຮ່ວມເຊັ່ນກັນ.
ແຫຼ່ງຂ່າວຕ່າງໆໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ເຂົາເຈົ້າຄາດວ່າ ສອງຝ່າຍທີ່ທຳການເຈລະຈາ
ນັ້ນ ຈະປະກາດແຜນການຖອນຕົວຊ້າສຸດແມ່ນວັນຈັນມື້ອື່ນນີ້, ຖ້າທຸກຢ່າງດຳເນີນໄປ
ຕາມແຜນ. ແຜນການຖອນກຳລັງຂອງ ສະຫະລັດ ຈະກຳນົດໃຫ້ກຸ່ມ ຕາລີບານ ປະຕິ
ບັດການ “ຢຸດຍິງ.”
ແນວໃດກໍຕາມ, ການຖອນກຳລັງ ແລະ ການຢຸດຍິງນັ້ນ, ຈະມີຂໍ້ “ຈຳກັດ ແລະ ມີ
ເງື່ອນໄຂ.” ແຫຼ່ງຂ່າວຕ່າງໆບໍ່ໄດ້ປະຕິເສດຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ດໍ
ໂນລ ທຣຳ ເອງຈະປະກາດ ແລະ ເປີດເຜີນລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບສຸດ
ທ້າຍກັບກຸ່ມ ຕາລີບານ ໃນການກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ປະເທດຊາດຂອງທ່ານ ສຳລັບຍາມ
ໃດກໍຕາມທີ່ມີກຳນົດຈັດຂຶ້ນ.
ທູດພິເສດ ສະຫະລັດ ສຳລັບການປອງດອງ ອັຟການິສຖານ, ທ່ານ ຊາລເມ
ຄາລີຊາດ ໄດ້ນຳໜ້າຝ່າຍ ອາເມຣິກັນ ໃນສິ່ງທີ່ບັນດາຜູ້ສັງເກດການອະທິບາຍວ່າ
ເປັນການພົວພັນທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ລະຫວ່າງ ຄູ່ປໍລະປັກທັງສອງໃນສົງຄາມດົນ 17
ປີນັ້ນ.
ທ່ານ ຄາລີຊາດ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີ ໃນຕອນແລງຂອງວັນເສົາວານນີ້ ຫຼັງ
ຈາກໄດ້ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ໂດຮາ ເປັນເວລາ 6 ວັນນັ້ນວ່າ, ທ່ານໄດ້ມຸ່ງໜ້າໄປ ອັຟ
ການິສຖານ ສຳລັບການປຶກສາຫາລື.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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