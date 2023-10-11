ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍສະພາສູງ ສະຫະລັດ ທ່ານ ຈັກ ຊູເມີ ໄດ້ຕັດເວລາການເດີນທາງໄປເອເຊຍຂອງທ່ານສັ້ນລົງ ແລະ ຈະກັບຄືນມາ ສະຫະລັດ ໃນວັນພະຫັດມື້ອື່ນເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນ ອິສຣາແອລ, ອີງຕາມໂຄສົກຂອງຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ກຸ່ມທີ່ນຳພາໂດຍທ່ານ ຊູເມີ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ພົບປະກັບປະທານປະເທດ ຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ່ນຜິງ ໃນ ຈີນ, ຈະຍ້າຍໄປປະຊຸມກັບປະທານາທິບໍດີ ເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານ ຢູນ ຊຸກ ຢອລ. ກຸ່ມດັ່ງກ່າວຍັງຖືກຄາດວ່າ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ ຍີ່ປຸ່ນ.
ໂຄສົກໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການທີ່ຖືກສົ່ງທາງອີເມລວ່າ “ລຸນຫຼັງການປະຊຸມທີ່ມີໝາກຜົນໃນ ຈີນ, ລວມທັງກັບປະທານປະເທດ ສີ ແລະ ຍ້ອນເຫດການທີ່ໂສກເສົ້າເກີດຂຶ້ນໃນ ອິສຣາແອລ ນັ້ນ, ບັນດາສະມາຊິກຄະນະຜູ້ແທນລັດຖະສະພາຈາກສອງພັກການເມືອງ ພາຍໃຕ້ການນຳພາ ຂອງຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍ ທ່ານ ຈັກ ຊູເມີ ແມ່ນຈະຍ້າຍການປະຊຸມຂອງພວກເພິ່ນກັບປະທານາທິບໍດີ ເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານ ຢູນ ໄປເປັນວັນພຸດ ແລະ ຈະກັບຄືນມາ ສະຫະລັດ ໃນວັນພະຫັດ. ຜູ້ນຳ ທ່ານ ຊູເມີ ຈະກັບມາຮອດລັດ ນິວຢອກ ໃນແລງວັນພະຫັດ.”
ທ່ານ ຊູເມີ ແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ຖືກເລືອກຊາວ ຢິວ ທີ່ມີຕຳແໜ່ງສູງທີ່ສຸດໃນສະຫະລັດ. ທ່ານຈະກັບຮອດບ້ານໃນລັດ ນິວຢອກ ຕອນແລງວັນພະຫັດມື້ອື່ນ, ຈະໄດ້ຮັບການລາຍງານສັ້ນ ແລະ ຫຼ້າສຸດທີ່ເປັນຄວາມລັບ, ເຂົ້າຮ່ວມງານຂອງຊຸມຊົນ, ໄປຮ່ວມພິທີສູດມົນ ແລະ ໃຊ້ເວລາໄວ້ອາໄລ ກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ.