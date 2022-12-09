ສະຫະລັດ ເວົ້າວ່າ ຈີນ ຈະພະຍາຍາມສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ໝັ້ນຄົງ ກັບ ວໍຊິງຕັນ ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້

ຈີນ ຢາກມີສາຍພົວພັນທີ່ໝັ້ນຄົງກັບ ສະຫະລັດ ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານເສດຖະກິດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ກັບຕ້ານຢັນໃນ ເອເຊຍ ຕໍ່ການທູດທີ່ດຸຮ້າຍຂອງເຂົາເຈົ້າ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງຜູ້ປະສານງານເຂດອິນໂດປາຊີຟິກຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານ ເຄີດ ແຄມໂບລ໌ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ຄວາມບໍ່ພໍໃຈ ກ່ຽວກັບ ມາດຕະການໂຄວິດທີ່ເຄັ່ງຄັດໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການປະທ້ວງ ທີ່ໂມໂຫຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງແມ່ນການສະແດງໃຫ້ເຫັນ ການຄັດຄ້ານຂອງສາທາລະນະທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ປະທານປະເທດ ສີ ຈິ່ນຜິງ ໄດ້ກຳອຳນາດໃນປີ 2012. ກົດລະບຽບຕ່າງໆ ໄດ້ມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ເສດຖະ ກິດຊັກຊ້າ, ແຕ່ການລຸດຜ່ອນມາດຕະການຫ້າມທັງຫຼາຍຍັງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນຫ່ວງຄັ້ງໃໝ່ວ່າໄວຣັສດັ່ງກ່າວອາດຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້.
ທ່ານ ແຄມໂບລ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າບັນຫາທີ່ວ່ານັ້ນ, ບວກກັບຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ວ່າ ຈີນ ໄດ້ເປັນສັດຕູກັບເພື່ອນບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼາຍປະເທດ, ໝາຍຄວາມວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີຄວາມສົນໃຈໃນສາຍພົວພັນທີ່ສາມາດເດົາໄດ້ກັບວໍຊິງຕັນ ໃນ “ອະນາຄົດ ອັນໃກ້ນີ້.”
ທ່ານ ແຄມໂບລ໌ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມດ້ານຄວາມປອດໄພ ແອສເພັນ (Aspen) ໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ, ໂດຍກ່າວເຖິງບັນຫາຂັດແຍ້ງເຂດແດນຂອງ ຈີນ ກັບ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ອິນເດຍວ່າ “ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະເຊີນໜ້າ ແລະ ທ້າທາຍຫຼາຍປະເທດໃນເວລາດຽວກັນ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າເຂົາເຈົ້າຮູ້ວ່ານັ້ນ, ໃນຫຼາຍດ້ານ, ໄດ້ສົ່ງຜົນທີ່ກົງກັນຂ້າມ.
ທ່ານ ແຄມໂບລ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ທັງໝົດນັ້ນໄດ້ຊີ້ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າສິ່ງສຸດທ້າຍທີ່ ຈີນ ຕ້ອງການໃນເວລານີ້ກໍແມ່ນການມີສາຍພົວພັນທີ່ບໍ່ເປັນມິດຢ່າງເປີດເຜີຍກັບ ສະຫະລັດ. ເຂົາເຈົ້າຢາກມີລະດັບຂອງຄວາມສາມາດເດົາໄດ້ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ແລະ ພວກເຮົາກໍພະຍາຍາມຊອກຫາສິ່ງນັ້ນເຊັ່ນກັນ.”