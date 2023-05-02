ສະຫະລັດ ຍຶດທະນາຄານແຫ່ງທີ 3 ທີ່ຫຼົ້ມແຫຼວ ໃນຮອບສອງເດືອນ

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງການເງິນຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ຍຶດເອົາທະນາຄານ First Republic ທີ່ມີບັນຫາ ແລະໄດ້ຂາຍຊັບສິນຂອງທະນາຄານດັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ທະນາຄານ JPMorgan Chase ເຊິ່ງຖືເປັນຄວາມລົ້ມແຫຼວໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ 3 ຂອງທະນາຄານອາເມຣິກາ ໃນຮອບສອງເດືອນ.
ໃນຖະແຫຼງການເມື່ອເຊົ້າວັນຈັນນີ້, ບໍລິສັດປະກັນໄພເງິນຝາກຂອງລັດຖະບານກາງ ຫຼື FDIC ກ່າວວ່າຜູ້ຝາກເງິນທັງຫມົດ ຂອງ First Republic ໃນ San Francisco ຈະກາຍເປັນລູກຄ້າຂອງ JPMorgan ແລະສາມາດເຂົ້າເຖິງເງິນຝາກຂອງພວກເຂົາໄດ້ທັນທີ.
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງນີ້, JPMorgan ໄດ້ຊື້ຊັບສິນຂອງ First Republic "ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທັງໝົດ" ແລະຕົກລົງທີ່ຈະຮັບຜິດຊອບເງິນຝາກຂອງບໍລິສັດ, ເຊິ່ງລວມເຖິງເງິນຝາກທີ່ສູງກວ່າວົງເງິນຄໍ້າປະກັນຂອງລັດຖະບານກາງ ຢູ່ທີ່ 250,000 ໂດລາ ຕໍ່ບັນຊີ. First Republic ມີຊັບສິນປະມານ 229.1 ຕື້ໂດລາ ແລະເງິນຝາກ 103.9 ຕື້ໂດລາ.
ແຕ່ JPMorgan ບໍ່ໄດ້ຮັບເອົາຫນີ້ສິນຂອງບໍລິສັດ ຫຼືຮຸ້ນບູລິມະສິດຂອງ First Republic, JPMorgan ກ່າວໃນຖະແຫຼງການ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມລົ້ມແຫຼວຂອງ First Republic ຄາດວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດປະກັນໄພເງິນຝາກ ຂອງລັດຖະບານກາງ ຫຼື FDIC ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະມານ 13 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ, ອົງການໄດ້ກ່າວ. ເງິນຈະມາຈາກກອງທຶນປະກັນໄພເງິນຝາກ ຂອງ FDIC, ເຊິ່ງທະນາຄານຜູ້ປະກັນໄພ ປະກອບສ່ວນທຸກໆສາມເດືອນ.