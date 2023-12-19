ໃນການປະກາດຮ່ວມກັນໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້, ເກົາຫຼີໃຕ້, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ເປີດໃຊ້ລະບົບທີ່ກວດຈັບ ແລະ ປະເມີນການຍິງລູກສອນໄຟຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ ໃນເວລາຈິງ ແລະ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງແຜນການຊ້ອມລົບສາມຝ່າຍ ພາຍໃນໄລຍະຫຼາຍປີ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງສາມປະເທດດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທາງວິດີໂອ ກ່ຽວກັບ ການຫຼຸດຜ່ອນກິດຈະກຳທາງຄອມພິວເຕີທີ່ຜິດກົດໝາຍຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ, ເຊິ່ງອາດສົ່ງທຶນໃຫ້ໂຄງການອາວຸດຕ່າງໆຂອງເຂົາເຈົ້າ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງຫ້ອງການປະທານາທິບໍດີ ຢູນ ຊຸກ ຢອລ.
ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບ ຫຼື ICBM ຂອງປະເທດທີ່ຖືກໂດດດ່ຽວນັ້ນໃນວັນຈັນວານນີ້ ເພື່ອປະເມີນຄວາມພ້ອມເຮັດສົງຄາມຂອງກອງກຳລັງນິວເຄລຍຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ຄວາມມຸ່ງຮ້າຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ ສະຫະລັດ, ໃນຂະນະທີ່ ວໍຊິງຕັນ ແລະ ພັນທະມິດທັງຫຼາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດການລະບົບແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນລູກສອນໄຟໃນເວລາຈິງ.
ສື່ມວນຊົນລັດຖະບານ ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້ເບິ່ງການຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບ Hwasong-18 ຢູ່ສະຖານທີ່ແຫ່ງນຶ່ງຂອງນະຄອນຫຼວງ ພຽງຢາງ ໃນວັນຈັນວານນີ້. ລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວໄດ້ບິນຂຶ້ນສູງເຖິງ 6,518 ກິໂລແມັດ, ບິນໄກ 1,002 ກິໂລແມັດ ແລະ ໄດ້ຕົກຖືກເປົ້າໝາຍຕາມທີ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈໄວ້ຢ່າງແນ່ນອນ, ເຊິ່ງແມ່ນພື້ນທີ່ທະເລທີ່ເປົ່າຫວ່າງ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງສື່ມວນຊົນລັດຖະບານ.