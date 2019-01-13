ຄະນະກຳມາທິການສະພາຕ່ຳຈະເບິ່ງລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນທີ່ວ່າ ອົງການສັນຕິ
ບານກາງ ຫຼື FBI ໄດ້ສືບສວນວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເຮັດວຽກຕາງໜ້າ
ໃຫ້ ຣັດເຊຍ ເພື່ອຕ້ານຜົນປະໂຫຍດຂອງ ສະຫະລັດ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງ ປະ
ທານຄະນະກຳມາທິການ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນວັນເສົາວານນີ້.
ໜັງສືພິມນິວຢອກ ໄທມ໌ສ ໄດ້ລາຍງານວ່າການສືບສວນໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນຫຼັງຈາກ ປະທາ
ນາທິບໍດີ ທຣຳ ໄດ້ປົດຕຳແໜ່ງ ທ່ານເຈມສ໌ ໂຄມີ ອອກຈາກໜ້າທີ່ໃນຖານະຫົວໜ້າ
ອົງການສັນຕິບານກາງ ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2017 ແລະກ່າວວ່າບັນດານັກສືບສວນ
ຂອງອົງການສືບລັບຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາວ່າ ການປະຕິບັດຂອງທ່ານ ທຣຳນັ້ນ ອາດ
ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງປະເທດຫຼືບໍ່.
ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ປະຕິເສດບົດຄວາມຂອງ ນິວຢອກໄທມ໌ສ ໃນຕອນແລງວັນສຸກທີ່
ຜ່ານມາວ່າ “ບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ”, ໃນຂະນະທີ່ ປະທານາທິບໍ ທຣຳ ເອງ ກໍໄດ້ປະນາມ
ທ່ານໂຄມີ ແລະ FBI ໃນຂໍ້ຄວາມທວິດເຕີເປັນສິບຄັ້ງເມື່ອວັນເສົາວານນີ້.
ປະທານຄະນະກຳມະການຕຸລາການສະພາຕ່ຳ ທ່ານ ເຈີໂຣລດ໌ ແນັດເລີຣ ກ່າວວ່າ
ຄະນະກຳມະການຂອງທ່ານ “ຈະເອົາບາດກ້າວເພື່ອທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ
ການປະຕິບັດຂອງປະທານາທິບໍດີ ແລະການຕອບໂຕ້ຂອງ FBI ຕໍ່ການປະພຶດດັ່ງ
ກ່າວ” ໃນດີຂຶ້ນ ໃນບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດຈະມາເຖິງນີ້. ທ່ານຍັງກ່າວວ່າ ບັນດາສະມາ
ຊິກສະພາຈະພະຍາຍາມປົກປ້ອງ ບັນດານັກສືບສວນຈາກ “ການໂຈມຕີຢ່າງບ້າບິ່ນ
ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະທານາທິບໍດີ.”
ທ່ານແນັດເລີຣ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ຈາກລັດ ນິວຢອກ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງ
ການວ່າ “ບໍ່ມີເຫດຜົນທີ່ຈະສົງໄສຄວາມຮ້າຍແຮງ ຫຼືຄວາມເປັນມືອາຊີບຂອງອົງ
ການ FBI ດັ່ງທີ່ປະທານາທິບໍດີໄດ້ມີປະຕິກິລິຍາຕໍ່ເລື້ອງດັ່ງກ່າວນີ້. ພວກເຮົາໄດ້
ຮຽນຮູ້ຈາກລາຍງານນີ້ວ່າ ແມ່ນກະທັ້ງໃນຕອນຕົ້ນໆຂອງລັດຖະບານທ່ານທຣຳ
ນັ້ນ, ການປະພຶດຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີແມ່ນບໍ່ປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມເປັນ
ຫ່ວງວ່າອົງການ FBI ຈະຕົກຢູ່ໃນການບັງຄັບໃຫ້ເຮັດທີ່ບໍ່ເຄີຍເຮັດກ່ອນ ຄືເປີດ
ການສືບສວນປາບປາມການສືບລັບ ຕໍ່ປະທານາທິບໍດີທີ່ກຳລັງຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງ.”
ໜັງສືພິມໄທມ໌ສ ກ່າວວ່າບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ FBI ໄດ້ມີຄວາມສົງໄສກ່ຽວກັບສາຍ
ພົວພັນຂອງ ທ່ານ ທຣຳ ກັບ ຣັດເຊຍ ໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງປະທາ
ນາທິບໍດີປີ 2016 ແຕ່ໄດ້ໂຈະການເປີດການສືບສວນສອບສວນຈົນກວ່າວ່າ ທ່ານ
ທຣຳ ໄດ້ປົດຕຳແໜ່ງທ່ານ ໂຄມີ ເພື່ອສືບສວນໃນການກ່າວຫາກ່ຽວກັບ ການ
ແຊກແຊງການເລືອກຕັ້ງໂດຍຣັດເຊຍ. ອົງການ FBI ຍັງໄດ້ພິຈາລະນາວ່າ ການ
ປົດຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ ໂຄມີ ໂດຍປະທານາທິບໍດີຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ ນັ້ນແມ່ນ
ການຂັດຂວາງຕໍ່ຂະບວນການຍຸຕິທຳຫຼືບໍ່.
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