ການສຶກສາ ໃນ ສຫລ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ ທັງຄວາມຮູ້ ແລະພັດທະນາຕົນເອງຮອບດ້ານ, ອີງຕາມມູມມອງ ຂອງອະດີດນັກສຶກສາລາວ ທີ່ຈົບປະລິນຍາໂທ

ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ລາຍການສຶກສາຂອງພວກເຮົາມື້ນີ້ ຈະນຳເອົາ ຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບທຶນການສຶກສາຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງໃນນີ້ ຈະແບ່ງອອກເປັນສາມພາກ. ສຳລັບພາກທີ 1 ນີ້ ພວກເຮົາຈະເວົ້າເຖິງຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຂອງທຶນນີ້ວ່າ ມີແນວໃດຕໍ່ການພັດນະນາຕົນເອງ ແລະປະເທດຊາດ? ມື້ນີ້ອະດີດນັກສຶກສາສອງທ່ານ ທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບທຶນທຶນຟູລໄບຣ (Fulbright) ທີ່ຮຽນຈົບປະລິນຍາໂທຈາກສະຫະລັດ ຈະມາເລົ່າເຖິງປະສົບການຂອງເຂົາເຈົ້າສູ່ຟັງ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ໄດ້ປະມານ 3 ທົດສະວັດມາແລ້ວ ທີ່ລັດຖະບານອາເມຣິກາໄດ້ໃຫ້ທຶນແກ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອເອົານັກສຶກສາມາຮຽນຕໍ່ໃນຂັ້ນປະລິນຍາໂທ ແລະທຳການຄົ້ນຄວ້າ ຫລື ແລກປ່ຽນປະສົບການທັງຢູ່ໄລຍະສັ້ນ ແລະໄລຍະຍາວຢູ່ສະຫະລັດ. ທຶນການສຶກສານີ້ ມີຄວາມໝາຍທັງສຳລັບ ແລະປະເທດຊາດ, ອີງຕາມທ່ານຈັນທະເນດ ພະໄກສອນ ອະດີດນັກສຶກສາ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຟູລໄບຣ (Fulbright) ທີ່ຮຽນວິຊາການພັດທະນາສາກົນແບບຍືນຍົງໃນມະຫາວິທະຍາໄລແບຣນດາຍສ໌ (Brandeis) ໃນ ລັດແມັສຊາຈູແຊັສ ຊຶ່ງເປັນມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມີຊື່ສຽງສູງແຫ່ງນຶ່ງຂອງສະຫະລັດ. ເມື່ອຫວນຄືນເບິ່ງແລ້ວ ທ່ານເລົ່າເຖິງ ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ດີກ່ຽວກັບການໄດ້ທຶນນີ້ສູ່ຟັງວ່າ:
ສະນັ້ນມັນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການພັດທະນາປະເທດຊາດດັ່ງທີ່ທ່ານເລົ່າຕໍ່ໄປວ່າ:
ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບການສຶກສາທີ່ຫຼໍ່ຫຼອມທັກສະໃນການຊອກຮຽນຮູ້ຕະຫລອດໄປທ່ານຈັນທະເນດປັດຈຸບັນນີ້ ສາມາດປະກອບອາຊີບທີ່ເປັນອິດສະຫລະທີ່ໝັ້ນຄົງ ກໍຄືເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານການຄົ້ນຄວ້າທາງສັງຄົມ ແລະເປັນນາຍແປພາສາທີ່ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານຊຶ່ງເປັນອາຊີບທີ່ນອກຈາກສ້າງລາຍໄດ້ສູງ ແລ້ວກໍປະກອບສ່ວນພັດທະນາປະເທດຊາດອີກດ້ວຍ.
ອີກຜູ້ນຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຟູລໄບຣມາສຶກສາຕໍ່ໃນສະຫະລັດເຊັ່ນກັນ ກໍຄືນາງວຽງສະຫວັນ ໄຊຈະເລີນ, ຊຶ່ງຫາກໍ່ຈົບການປະລິນຍາໂທດ້ານບໍລິຫານທຸລະກິດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລພາກຕາເວັນຂອງສຽງໃຕ້ຂອງລັດນີວແຮມເຊີ ຫລື Southwestern New Hampshire University ໃນກາງປີ 2021 ນີ້ເອງ. ນາງເລົ່າເຖິງສິ່ງສຳຄັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການສຶກສາທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ທຶນນີ້ສູ່ຟັງວ່າ
ສິ່ງທີ່ນາງບອກວ່າສິ່ງທີ່ລ້ຳຄ່າທີ່ສຸດທີ່ໄດ້ຈາກການໄປຮຽນໃນສອງປີນີ້ກໍຄື:
ສະຫະລັດມອບທຶນຟູລໄບຣໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາຫລາຍກວ່າ 4,000 ຄົນຈາກ 160 ກວ່າປະເທດໃນແຕ່ລະປີເພື່ອມາສຶກສາຕໍ່ຂັ້ນປະລິນຍາໂທ ຫລື ທຳການຄົ້ນຄວ້າໃນສະຫະລັດ. ປົກກະຕິແລ້ວ ລາວຈະໄດ້ຮັບທຶນນີ້ ປີລະປະມານ 2 ຫາ 5 ທຶນ ຍົກເວັ້ນໃນສົກຮຽນປີ 2006 ຫາ 2008 ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຫລາຍເຖິງ 7 ຄົນ, ອີງຕາມທ່ານຈັນທະເນດຊຶ່ງເປັນຜູ້ນຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບທຶນໃນສົກຮຽນນັ້ນ.
ສະຫລຸບແລ້ວ ການທີ່ໄດ້ມີໂອກາດມາສຶກສາຮ່ຳຮຽນໃນສະຫະລັດເປັນເວລາ 2 ປີ ພາຍໃຕ້ໂຄງການຟູລໄບຣຂອງສະຫະລັດນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນຮູ້ສຶກວ່າ ໄດ້ພັດທະນາຕົນເອງຢ່າງຮອບດ້ານ. ໃນສອງພາກຕໍ່ໄປພວກເຮົາຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບທຶນການສຶກສາທີ່ລັດຖະບານສະຫະລັດມີໄວ້ຊ່ວຍເຫລືອແກ່ຜູ້ທີ່ສົນໃຈຢູ່ໃນລາວມີຫຍັງແດ່ ແລະຢາກໄດ້ຮັບທຶນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ໂປດຕິດຕາມຮັບຟັງດ້ວຍ.
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