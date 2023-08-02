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ພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າມອດ​ຢູ່ນຶ່ງສ່ວນສາມຂອງເຮືອນຊານ​ໃນ​ແຂວງ ໂອກິນາວາ ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ແລະມີຜູ້ເສຍຊີວິດນຶ່ງຄົນ

ຮູບພາບຈາກດາວທຽມ ທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍສະຖາບັນກ່ຽວກັບເທັກໂນໂລຈີທາງດ້ານຂໍ້ມູນ ແລະການສື່ສານແຫ່ງຊາດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນຄານຸນ ເຄື່ອນທີ່ເຂົ້າມາໃສ່ແຂວງໂອກິນາວາ, ຍີ່ປຸ່ນ, ວັນທີ 1 ສິງຫາ 2023.

ລົມທີ່ພັດຮຸນແຮງ ໄດ້ກະທົບໃສ່ສາຍໄຟຟ້າຢູ່ໃນເມືອງທີ່ເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງ ສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວໃນ​ເກາະ ໂອກິນາວາ, ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າມອດ​ໃນຫຼາຍ ກວ່າ 200,000 ຄອບຄົວໃນຕອນເຊົ້າວັນພຸດມື້ນີ້, ໃນຂະນະທີ່ພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນ ຄານຸນທີ່ມີຄວາມແຮງນັ້ນ ຄ່ອຍໆເຄື່ອນເຂົ້າມາໃກ້ກັບເກາະທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາ ເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດແຫ່ງນີ້, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ Reuters.

ຈົນເຖິງຂະນະນີ້ ມີລາຍງານວ່າມີນຶ່ງຄົນເສຍຊີວິດ ແລະໄດ້ຮັບບາດເຈັບອີກ 11 ຄົນ. ຜູ້ຊາຍຄົນທີ່ເສຍຊີວິດນັ້ນ ຖືກອັດຢູ່ໃຕ້ຄອກລົດທີ່ພັງລົງມາ ແລ້ວເຮັດ ໃຫ້ມີພາວະຫົວໃຈຢຸດເຕັ້ນ, ອີງຕາມໜ່ວຍງານຮັບມືກັບບັນຫາໄຟໄໝ້ ແລະ ໄພພິບັດ. ສື່ມວນຊົນລາຍງານວ່າ ລາວຖືກພົບຕອນທີ່ເສຍຊີວິດແລ້ວ.

ມີປະຊາຊົນປະມານ 700,000 ຄົນ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນແຂວງເຂດຮ້ອນແຫ່ງນີ້, ເຊິ່ງເປັນແຂວງເປົ້າໝາຍປາຍທາງທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍມີໄລຍະ ທາງປະມານ 1,600 ກິໂລແມັດຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວ ໄປທາງທິດຕາ ເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດ, ໄດ້ຖືກແນະນໍາໃຫ້ພາກັນຍົກຍ້າຍອອກຈາກພື້ນທີ່ ເນື່ອງຈາກພາຍຸໄດ້ເຄື່ອນໂຕເຂົ້າມາທາງທິດຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ ດ້ວຍຄວາມ ແຮງ 10 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງກົມອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື JMA.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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