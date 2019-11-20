ກອງທັບ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າ ທະຫານຂອງເຂົາເຈົ້າສອງຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນອຸບັດຕິເຫດ ເຮລິຄັອບເຕີ ຕົກໃນປະເທດ ອັຟກນິສຖານ.
ສາເຫດການຂອງອຸບັດຕິເຫດນັ້ນແມ່ນຍັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນສອບສວນ, ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ລາຍງານເບື້ອງຕົ້ນບໍ່ໄດ້ລະບຸວ່າ ມັນມີສາເຫດມາຈາກການຖືກຍິງຂອງສັດຕູ, ອີງຕາມການປະກາດຢ່າງເປັນທາງການ.
ການເສຍຊີວິດຄັ້ງຫຼ້າສຸດໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕົວເລກທະຫານ ອາເມຣິກັນ ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນປີນີ້ ໃນການປະຕິບັດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ສົງຄາມໃນ ອັຟການິສຖານ ເປັນຢ່າງໜ້ອຍ 18 ຄົນ.
ກ່ອນໜ້ານີ້, ກຸ່ມກະບົດ ຕາລີບານ ໄດ້ອ້າງວ່ານັກຮົບຂອງພວກເຂົາໄດ້ຍິງເຮລິຄັອບເຕີ ຊີນຸກ ຂອງກອງທັບ ສະຫະລັດ ຕົກໃນແຂວງ ໂລກາ ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງ ອັຟການິສຖານ.
ໂຄສົກຂອງກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ກ່າວວ່າ ເຮລິຄັອບເຕີ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປໂຈມຕີຖານທີ່ໝັ້ນຂອງກຸ່ມກະບົດໃນບໍລິເວນນັ້ນ.
ມັນຍາກທີ່ຈະສືບໃຫ້ຮູ້ແນ່ຈາກແຫຼ່ງຂ່າວອິດສະຫຼະ ວ່າກຸ່ມກະບົດນັ້ນໄດ້ອ້າງເຖິງເຫດການດຽວກັນຫຼືບໍ່. ການກ່າວອ້າງໂຈມຕີໃສ່ກອງກຳລັງຕ່າງປະເທດທີ່ນຳໜ້າໂດຍ ສະຫະລັດ ໃນ ອັຟການິສຖານ ໂດຍກຸ່ມຕາລີບານ ໃນສະໜາມຮົບນັ້ນແມ່ນມັກຈະເກີນຄວາມຈິງ.
ໃນເຫດການຕ່າງກັນ, ການບຸກໂຈມຕີຂ້າມຄືນຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ໃນຖານທັບແຫ່ງນຶ່ງໃນແຂວງ ຄັນດຸສ ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດນັ້ນ ໄດ້ສັງຫານກຳລັງ ອັຟການິສຖານ ຢ່າງໜ້ອຍ 13 ຄົນ ແລະ ບາດເຈັບອີກຫຼາຍຄົນ. ສື່ມວນຊົນ ອັຟການິສຖານ ໄດ້ລາຍງານວ່າການໂຈມຕີໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນເມືອງ ອີມາມ ຊາຮິບ.
ກຸ່ມຕາລີບານ ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສຳລັບການດຳເນີນການໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍແຮງນັ້ນ, ໂດຍເວົ້າວ່າພວກນັກຮົບກະບົດ ຍັງໄດ້ຍຶດເອົາອຸປະກອນທາງທະຫານຈາກຖານທັບດັ່ງກ່າວ.
ຄວາມຮຸນແຮງໄດ້ເກີດຂຶ້ນນຶ່ງວັນຫຼັງຈາກການແລກປ່ຽນນັກໂທດຄົນສຳຄັນລະຫວ່າງ ກຸ່ມກະບົດ ກັບ ສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕົວປະກັນຕ່າງປະເທດສອງຄົນຖືກປ່ອຍເປັນອິດສະຫຼະ, ໃນການແລກປ່ຽນກັບນັກໂທດອາວຸໂສຂອງກຸ່ມກະບົດສາມຄົນ.