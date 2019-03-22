ທະຫານສະຫະລັດສອງຄົນ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ໃນຂະນະທີ່ ກຳລັງປະຕິບັດການ ຢູ່ໃນ
ອັຟການິສຖານ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້.
ສະຫະລັດ ແລະກອງກຳລັງ ທີ່ນຳພາໂດຍອົງການເນໂຕ້ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດ
ໃດໆຕື່ມອີກ.
ກຳລັງທະຫານ ສະຫະລັດ ປະມານ 14,000 ຄົນ ຍັງປະຈຳການຢູ່ໃນປະເທດ
ອັຟການິສຖານຢູ່ ອັນເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງ ຂອງພາລະກິດ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ
ທີ່ເດັດດ່ຽວຂອງນາໆຊາດ ຫຼືເອີ້ນວ່າ Resolute Support Mission ຊຶ່ງມີພາລະ
ໜ້າທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ແລະການຝຶກແອບແກ່ ພວກທະຫານ ຂອງ
ອັຟການິສຖານ.
ຄວາມຮຸນແຮງໄດ້ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ເຖິງແມ່ນ ກຸ່ມຕາລີບານ ໄດ້ເປີດການເຈລະຈາ
ສັນຕິພາບ ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ມາແລ້ວຫຼາຍຮອບກໍຕາມ. ການເຈລະຈາຮອບ
ຫລ້າສຸດ ໄດ້ສະຫລຸບລົງໃນເດືອນນີ້ ໂດຍທີ່ທັງສອງຝ່າຍຕ່າງກໍເວົ້າວ່າ ມີຄວາມກ້າວ
ໜ້າ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີການຕົກລົງຫຍັງກັນເທື່ອ ເພື່ອຍຸຕິສົງຄາມທີ່ແກ່ຍາວມາໄດ້ 17 ປີ
ແລ້ວນັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ