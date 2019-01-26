ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ ກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບສະຫະປະຊາຊາດ 2 ຄົນ ຈາກສຣີລັງກາ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ເວລາຂະບວນລົດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຢຽບລະເບີດຝັງດິນ ຢູ່ປະເທດມາລີ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ.
ໂຄສົກຂອງເລຂາທິການໃຫຍ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານອານໂຕນີໂອ ກິວເຕເຣສກ່າວວ່າ ນອກນັ້ນ ຍັງມີກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບຈາກສຣີລັງກາອີກ 4 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນເຫດລະເບີດ ຊຶ່ງເກີດຂຶ້ນໃນວັນສຸກວານນີ້ທີ່ເຂດມັອບຕີ ໃນພາກກາງຂອງປະເທດມາລີ ໃກ້ໆກັບເມືອງດູເອັນຊາ.
ໂຄສົກຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານຟາຮານ ຮັກ ກ່າວວ່າ ກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບຈາກເບີກີນາ ຟາໂຊ ກໍໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນການໂຈມຕີອີກຕ່າງຫາກ ໃນວັນພະຫັດແລ້ວ ໃກ້ໆກັບເມືອງດູເອັນຊາ. ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວແມ່ນພົວພັນກັບລະເບີດທີ່ເຮັດຂຶ້ນເອງ.
ຍັງບໍ່ມີກຸ່ມໃດອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການໂຈມຕີທັງສອງນີ້ເທື່ອ.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານອານໂຕນີໂອ ກິວເຕເຣສ ໄດ້ປະນາມການໂຈມຕີທັງສອງ ແລະກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບນັ້ນ “ອາດເທົ່າກັບ ເປັນການກໍ່ອາຊະຍາກຳສົງຄາມ” ອີງຕາມຄຳເວົ້າໂຄສົກຂອງທ່ານ.
ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເອີ້ນການໂຈມຕີນີ້ວ່າ ເປັນການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ລັດຖະບານມາລີ ນຳເອົາໂຕພວກກໍ່ການມາລົງໂທດໂດຍໄວ.
ການໂຈມຕີມີຂຶ້ນຫຼາຍໆມື້ຫຼັງຈາກພວກມືປືນໄດ້ສັງຫານກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບຈາກປະເທດ Chad ຈຳນວນ 10 ຄົນ ແລະໄດ້ຮັບບາດເຈັບອີກ 25 ຄົນໃນການໂຈມຕີຕໍ່ຄ້າຍທະຫານແຫ່ງນຶ່ງ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດມາລີ ເມື່ອວັນອາທິດແລ້ວ.
ກຸ່ມອາລກາອີດາ ໃນເຂດອິສລາມ ມາເກຣັບ ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ເປັນພາສາອັງກິດວ່າ AQIM ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ.
ມາລີ ພວມຫາທາງຟື້ນຟູສະເຖຍລະພາບ ຫຼັງຈາກພວກຫົວຮຸນແຮງຈັດທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງກຸ່ມອາລກາອີດາ ໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມພາກເໜືອຂອງປະເທດ ໃນປີ2012 ຊຶ່ງໄດ້ພາໃຫ້ ປະເທດຝຣັ່ງ ອະດີດມະຫາອຳນາດ ທີ່ເຄີຍປົກຄອງປະເທດມາລີ ໃນສະໄໝອານານິຄົມ ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າແຊກແຊງທາງດ້ານທະຫານ ໃນປີ 2013 ເພື່ອຊ່ວຍກຳລັງທະຫານມາລີ ຂັບໄລ່ພວກຈີຮາດ ອອກໄປຈາກພາກເໜືອຂອງປະເທດ.
ຫຼັງຈາກກຳລັງທະຫານຝຣັ່ງ ແລະມາລີ ຂັບໄລ່ພວກຫົວຮຸນແຮງອອກໄປຈາກທີ່ໝັ້ນຂອງພວກເຂົາແລ້ວກໍໄດ້ມີການສົ່ງກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບໄປຍັງປະເທດດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຊ່ວຍຮັບມືກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງພວກຈີຮາດ ແຕ່ພວກຫົວຮຸນແຮງຈັດ ຍັງສືບຕໍ່ປະຕິບັດງານຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ.
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