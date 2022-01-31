ນາງພະຍາບານສອງຄົນ ໃນນະຄອນນິວຢອກ ຖືກກ່າວຫາ ປອມແປງບັດສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ ໄດ້ຮັບເງິນກວ່າ 1 ລ້ານ 5 ແສນໂດລາ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນນະຄອນນິວຢອກ ໄດ້ຈັບນາງພະຍາບານຢູ່ທີ່ລອງອາຍແລນ (Long Island) ສອງຄົນ ຜູ້ທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ໄດ້ຮັບເງິນຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານ 5 ແສນໂດລາ ຍ້ອນການປອມແປງບັດສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19.
ນາງຈູລີ ເດີວູໂອໂນ (Julie DeVuono) ເຈົ້າຂອງບ່ອນປິ່ນປົວສຸຂະພາບເດັກນ້ອຍ Wild Child Pediatric Healthcare ແລະພະນັກງານຂອງລາວ ນາງມາຣິສສາ ເອີຣາໂຣ (Marissa Urraro) ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ກະທຳຄວາມຜິດຍ້ອນທຳການປອມແປງ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່. ນາງເດີວູໂອໂນ ຍັງໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ນຳໃຊ້ເອກກະສານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນການຍື່ນຄຳຮ້ອງ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ແມ່ຍິງທັງສອງຄົນໄດ້ຮັບສາລະພາບໃນການຂຽນຂໍ້ມູນ ທີ່ຜິດພາດໃສ່ໃນບັດ ບັນທຶກການສັກຢາຂອງລັດນິວຢອກ.
ຫ້ອງການທະນາຍຄວາມເຂດເມືອງຊັຟຟອກ (Suffolk) ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກແມ່ ຍິງທັງສອງໄດ້ຂາຍບັດສັກຢາປອມ 220 ໂດລາ ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ 85 ໂດ ລາສຳລັບເດັກນ້ອຍ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ເງິນສົດປະມານ 900,000 ໂດລາ ໄດ້ຖືກຍຶດຈາກ ເຮືອນຂອງນາງເດີວູໂອໂນ.
ໃນອີກດ້ານນຶ່ງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງນິວຊີແລນ ທ່ານນາງຈາຊິນດາ ອາຣເດີນ ກຳລັງກັກຕົນເອງໄປຈົນຮອດວັນອັງຄານ ຫຼັງຈາກການມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ທ່ານນາງອາດຕິດໂຄວິດ ໃນລະຫວ່າງຖ້ຽວບິນ ໄປຫາເມືອງອອກແລນ (Auckland) ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ກ່າວໃນວັນເສົາຜ່ານມາ.
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