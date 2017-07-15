ມີອີກ 2 ຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມ ປະຊຸມ ທີ່ຕຶກ Trump Tower

ມີລາຍງານວ່າ ມີອີກຄົນນຶ່ງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະຊຸມທີ່ຕຶກ Trump Tower ຊຶ່ງມີ
ຂຶ້ນໃນເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2016 ລະຫວ່າງຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງ ຂອງປະທານາທິບໍ
ດີດໍໂນລ ທຣຳ ແລະທະນາຍຄວາມຣັດເຊຍໃນຂະນະທີ່ມີການໂອ້ລົມກັນກ່ຽວກັບວ່າ
ຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣຳ ຈະຮ່ວມມືຫຼືບໍ່ກັບການດຳເນີນຄວາມພະຍາ
ຍາມຂອງຣັດເຊຍທີ່ຈະໃຊ້ອິດທິພົນ ຊັກຈູງການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ
ໃນປີກາຍນີ້.
ຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍຣັດເຊຍ 2 ຄົນຄືທ້າວ Anatoly Samochornov ແລະທ້າວ
Rinat Akhmetshin ໄດ້ຖືກລະບຸໂຕໂດຍອົງການຂ່າວ ໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ໄດ້ຕິດ
ຕາມທະນາຍຄວາມຣັດເຊຍ ນາງ Natalia Veselnitskaya ໄປຮ່ວມການປະຊຸມທີ່
ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ຈູເນຍ ຕົ້ນຕໍແລ້ວ ກ່າວວ່າ ມີການໂອ້ລົມກັນແຕ່ພຽງການຮັບເອົາເດັກນ້ອຍຣັດເຊຍມາເປັນລູກບຸນທຳເທົ່ານັ້ນ.
ໃນອາທິດນີ້ ທ່ານທຣຳ ຈູເນຍ ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ຍ້ອນມີການ
ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ ທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຄູ່ແຂ່ງຂອງ
ທ່ານທຣຳ ນັ້ນກໍຄືທ່ານນາງ Hillary Clinton.
ທ້າວ Rinat Akhmetshin ກ່າວຕໍ່ໜັງສືພິມ ວໍຊິງຕັນໂພດທ໌ ໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ
ລາວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມຫຼັງຈາກທີ່ອົງການຂ່າວອື່ນໆລາຍງານກ່ຽວກັບການມີໜ້າ
ຂອງລາວ. ໂທລະພາບ MSNBC ລາຍງານໃນຕອນແລງວັນສຸກ ວານນີ້ວ່າ ທ້າວ Samochornov ຊຶ່ງເປັນນາຍພາສາ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການປະຊຸມ ດັ່ງກ່າວນີ້.
ເປັນທີ່ເຊື່ອກັນວ່າ ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ເຮັດວຽກ ໃນຖານະຜູ້ຈັດການ ກ່ຽວກັບໂຄງການນຶ່ງ
ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ.
ທັງທ້າວ Akhmetshin ແລະທ້າວ Samochornov ຕ່າງກໍມີຊື່ຢູ່ໃນໜັງສືສະແດງ
ຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງຄະນະກຳມະການຍຸຕິທຳສະພາສູງສະຫະລັດທີ່ໄດ້ກວດກາເບິ່ງ
ຄຳຖາມຕ່າງໆກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີ່ອາດມີການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ລະຫວ່າງລັດ
ຖະບານຣັດເຊຍ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣຳ.
ທ້າວ Akhmetshin ທີ່ໄດ້ຮັບສັນຊາດຂອງສະຫະລັດໃນປີ 2009 ແລະຍັງຮັກສາ
ສັນຊາດຣັດເຊຍໄວ້ຢູ່ນັ້ນ ໄດ້ວິ່ງເຕັ້ນຕໍ່ຕ້ານການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດທີ່ມີຕໍ່ຣັດ
ເຊຍ ຍ້ອນການລະເມີດສິດທິມະນຸດ ຊຶ່ງໄດ້ກາຍເປັນກົດໝາຍຂອງສະຫະລັດທີ່ຮູ້
ກັນໃນຊື່ກົດໝາຍ Magnitsky.
ທ້າວ Akhmetshin ກ່າວຕໍ່ໜັງສືພິມ ວໍຊິງຕັນໂພດທ໌ວ່າ ການໄປຮ່ວມປະຊຸມຂອງ
ລາວ ແມ່ນການຕັດສິນໃຈ ໃນນາທີສຸດທ້າຍ. ລາວເວົ້າວ່າ ລາວໄດ້ໄປກິນເຂົ້າທ່ຽງ
ກັບນາງ Veselnitskaya ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຮ່ອມຫ່າງໄປຈາກຕຶກ Trump Tower ຢູ່
ທາງທິດເໜືອ ເວລານາງ Veselnitskaya ໄດ້ເຊື້ອເຊີນລາວຢ່າງກະທັນຫັນໃຫ້ໄປ
ຮ່ວມປະຊຸມນຳ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ