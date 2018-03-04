ພາຍຸລູກໃຫຍ່ ພັດເຂົ້າຊາຍຝັ່ງ ກໍ້າຕາເວັນຕົກຂອງ ສະຫະລັດ ດ້ວຍລົມແຮງ ເທົ່າພາຍຸເຮີຣິເຄນ

ຄົວເຮືອນ ແລະ ສະຖານປະກອບກິດຈະການເກືອບ 2 ລ້ານຫຼັງ ແມ່ນຍັງຄົງບໍ່ມີໄຟຟ້າ
ໃຊ້ ໃນຊາຍຝັ່ງກໍ້າຕາເວັນອອກຂອງ ສະຫະລັດ ໃນວັນເສົາວານນີ້ ຫຼັງຈາກພາຍຸທີ່ຮຸນ
ແຮງໄດ້ນຳເອົາຝົນ, ຫິມະ ແລະ ລົມທີ່ມີກຳລັງເທົ່າພາຍຸເຮີຣິເຄນ ພັດເຂົ້າລັດຕ່າງໆ
ຈາກລັດ ເມນ, ບ່ອນທີ່ຜູ້ປົກຄອງລັດໄດ້ປະກາດພາວະສຸກເສີນ, ຈົນຮອດລັດ
ຄາໂຣໄລນາເໜືອ ຕັ້ງຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງ ສະຫະລັດ.
ມີລາຍງານວ່າ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 7 ຄົນ ຈາກຜົນທີ່ຕົ້ນໄມ້ໄດ້ລົ້ມໃສ່ ໃນລະຫວ່າງເກີດພາ
ຍຸພັດຢູ່ນັ້ນ, ຄືໃນລັດ ເວີຈິເນຍ, ແມຣີແລນ, ເພັນຊິບເວເນຍ, ນິວຢອກ, ຄັອນແນຕິຄັດ
ແລະ ໂຣດ ໄອແລນ.
ຜູ້ປົກຄອງລັດ ເມນ ທ່ານ ຊາລີ ເບເກີ (Charlie Baker) ໄດ້ປະກາດພາວະສຸກເສີນ
ໃນວັນເສົາວານນີ້, ເຊັ່ນດຽວກັບຜູ້ປົກຄອງລັດ ເວີຈິເນຍ ແລະ ແມຣີແລນ ນຶ່ງວັນກ່ອນ
ໜ້ານັ້ນ. ການປະກາດດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ທາງລັດ ສາມາດໄດ້ຮັບທຶນຕ່າງໆຂອງລັດ
ຖະບານກາງ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການກູ້ໄພຈາກພາຍຸ. ທ່ານ ເບເກີ ກ່າວວ່າ ກອງກຳລັງຮັກ
ສາດິນແດນ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປໃນຫຼາຍພື້ນທີ່ຂອງລັດ ເມນ ເພື່ອອົບພະຍົບ ແລະ ກູ້ໄພ
ປະຊາຊົນໃນຂົງເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກ.
ໃນຕອນແລງຂອງວັນເສົາວານນີ້, ການບໍລິການລົດໄຟ ແອມແທຣັກ (Amtrak) ທີ່ຖືກ
ຢຸດໄວ້ຊົ່ວຄາວ ໃນລະຫວ່າງພາຍຸນັ້ນ ກໍໄດ້ເປີດໃຊ້ຄືນອີກ, ເຖິງແມ່ນຈະມີການເລື່ອນ
ເວລາກໍຕາມ. ຖ້ຽວບິນຫຼາຍກວ່າ 25 ເປີເຊັນໄດ້ຖືກຍົກເລີກທັງໃນ ແລະ ນອກສະ
ໜາມບິນໃນນະຄອນ ນິວຢອກ, ບອສຕັນ ແລະ ແມັສຊາຈູເຊັດສ.
ພາຍຸໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ, ນຳເອົາລົມທີ່ມີຄວາມແຮງສູງເຖິງ 145 ກິໂລ
ແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ແລະ ນໍ້າຖ້ວມໃນຖະໜົນຫຼາຍສາຍຂອງນະຄອນ ບອສຕັນ ແລະ
ເມືອງທີ່ຕັ້ງຢູ່ຊາຍຝັ່ງໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ. ນໍ້າຖ້ວມເພີ່ມເຕີມແມ່ນຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນ
ໃນຕອນແລງຂອງວັນເສົາວານນີ້, ໃນລະຫວ່າງຕອນນໍ້າຂຶ້ນ.
ໃນລັດ ນິວຢອກ ແລະ ເພັນຊິລເວເນຍ ນັ້ນ, ສູນບໍລິການພະຍາກອນອາກາດເອກະ
ຊົນ Accuweather ໄດ້ກ່າວວ່າ ຝົນໄດ້ຕົກຫຼາຍເຖິງ 46 ຊັງຕີແມັດ.
ແລະ ໃນຕອນເໜືອລັດ ນິວຢອກ ນັ້ນ, ບາງຂົງເຂດແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຫິມະ
ຕົກສູງເຖິງນຶ່ງແມັດ.
ບັນດານັກອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາທັງຫຼາຍ ໄດ້ຕັ້ງຊື່ຫຼິ້ນໃນພາວາຍຸນີ້ວ່າ “ລະເບີດ ໄຊໂຄລນ”
ເປັນປາກົດການນຶ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນສອງຄັ້ງພາຍໃນສອງເດືອນ, ຊື່ຂອງມັນຖືກຕັ້ງຂຶ້ນ
ສຳລັບຄວາມກົດດັນຂອງບັນຍາກາດທີ່ໄດ້ຕົກລົງຢ່າງວ່ອງໄວ ໃນລະຫວ່າງເຫດການ
ນັ້ນ.
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